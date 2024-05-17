ما وراء سعي نتنياهو لفرض حكم عسكري على قطاع غزة؟

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تسود حالة من الانقسام السياسي في أوساط مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن إدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب .. إذ يدعم المتشددون حكما عسكريا إسرائيليا للقطاع بينما يرفض وزير الدفاع علنا هذه الفكرة ويقول إنها ستكون مكلفة ماديا وبشريا لإسرائيل وأنها ستضطر في نهاية المطاف الى تسليمها للفلسطينيين ...

ويصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم تسليم إدارة القطاع لحركة حماس من جديد ، كما يرفض تسليم مقاليد الإدارة الى السلطة الوطنية الفلسطينية ...

ولكنه تحدث في المقابل عن إدارة مدنية فلسطينية لقطاع غزة تحت حكم إسرائيل ، وعن إدارة عربية مشتركة مع إسرائيل لقطاع غزة ،، ولكن هذه الفكرة لم تجد قبولا لدى الأطراف العربية المعنية .فهل يشكل الحكم العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة بعد الحرب الحل الأنسب لأمن إسرائيل ؟ أما أنها ستدفع الثمن أكثر من ذي قبل ؟

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