من يتحكم بمصير النازحين في العراق؟

تاريخ النشر:16.05.2024 | 19:14 GMT |
آخر تحديث:16.05.2024 | 19:39 GMT | أخبار العالم العربي
تنطلق اليوم الخميس أعمال القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور عدد من القادة العرب والضيوف الأجانب.
هاجم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت الأربعاء، قرار مصر الانضمام إلى طلب جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية لإصدار أوامر ضد إسرائيل.
سادت حالة من القلق والرعب الشديد بمواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل عقب انتشار صور لدبابات ومدرعات وأسلحة مصرية ثقيلة على الحدود مع قطاع غزة عند مدينة رفح.
تسود حالة من القلق الشديد داخل الدولة العبرية من احتمال حصول تقارب كبير بين مصر وإيران خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تدهور العلاقات بين تل أبيب والقاهرة على خلفية الأحداث في رفح.
أكد المقدم المتقاعد بالجيش الإسرائيلي إيلي ديكال، أن الجيش المصري يستعد للحرب مع إسرائيل بسبب تصرفاته مؤخرا.
عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهدافه مقر الفرقة 91 في ثكنة بيرانيت التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.
قال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك في حديث لصحيفة "معاريف" العبرية إن انقلاب الجيش المصري على إسرائيل دراما سوداء، لا حلّ لها.
جرت اليوم الخميس في العاصمة البحرينية المنامة أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين بحضور عدد من القادة العرب والضيوف الأجانب.
حذر مسؤولون كبار في إسرائيل من انسحاب مصر من مفاوضات الوساطة في صفقة إطلاق سراح المختطفين بغزة.
انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وقال إنه يؤدي عمله بشكل سيئ، حيث يؤدي أغنية في أحد الأندية في كييف بينما العالم يتمزق.
انتقد المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن بسبب تعليقه للمساعدات العسكرية لإسرائيل، واصفا اياه بـ "المتخلف عقليا".
فكّر الأمريكيون بإيقاف دوران الأرض في حال نشوب حرب نووية. وقد كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تفاصيل مشروع البنتاغون السري حول ذلك.
حذرت وسائل إعلام إسرائيلية من نفاد صبر مصر تجاه إسرائيل بعد العملية العسكرية في رفح والسيطرة على الجانب الشرقي من المعبر.
قال قائد فيلق "القدس" في الحرس الثوري الإيراني اللواء إسماعيل قاآني إن أكثر من 200 طائرة كانت في سماء المنطقة ليلة تنفيذ الهجوم ضد إسرائيل.
جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفضه لتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن إسرائيل تتهرب من مسؤولياتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
بدأ رؤساء وممثلو الدول العربية ومسؤولون أمميون بالتوافد على البحرين اليوم الأربعاء، للمشاركة بالقمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين التي تعقد يوم غد الخميس في العاصمة المنامة.
استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ ضيفه الروسي الرئيس فلاديمير بوتين في مراسم مهيبة بالساحة أمام قاعة الشعب الكبرى في بيكن الخميس، قبيل انطلاق مباحثات القمة الروسية الصينية هناك.
أفادت مواقع إسرائيلية بوقوع حدث أمني "صعب جدا" في غزة خلال القتال المستمر مع "القسام" وفصائل فلسطينية شمال قطاع.
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أنه يمكن اعتبار زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى مقاطعة خاركوف بمثابة الوداع.
تفاعل رواد مواقع التواصل، مع مقابلة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، التي أجراها مؤخرا مع قناة تلفزيونية سعودية وتحدث فيها عن ولي العهد السعودي والقضية الفلسطينية.
حذر رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون) مهدي المشاط من "خيارات حاسمة وجريئة وصعبة" ستتخذها الجماعة في حال استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.
حذر خبير الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، من احتمال حدوث زلازل "عنيفة" في الأيام القريبة القادمة.
أصدرت حركة حماس يوم الخميس بيانا رحبت من خلاله بالبيان الصادر عن القمة العربية الثالثة والثلاثين التي عقدت في مملكة البحرين.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف شن هجمات مضادة، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان آل سعود سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لتجمع عدد من أهالي قرى الظهير الغربي في المنيا، لتعبئة كميات من السولار المتسرب بسبب حدوث كسر في أحد الخطوط الحيوية.
أصيب رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو بإطلاق للنار في المبنى الذي كان يعقد فيه اجتماعا للحكومة، وتم نقله إلى المستشفى.
كشف أخصائيو تغذية عن مجموعة من الأطعمة التي يمكن أن تساعد على تعزيز الصحة العقلية ورفع المعنويات، والتخلص من المشاعر السلبية.
أكد بيان قمة البحرين على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة ورفع الحصار عن القطاع، مشددا على ضرورة تمكين "الأونروا" من العمل وتوفير الدعم المالي.
ذكر العضو السابق في الرادا أندريه ديركاتش أسماء الأوكرانيين الذين فجروا خطوط "السيل الشمالي" لنقل الغاز، ومن ساعدهم. حول، كتب إلكسندر غريشين، في "كومسومولسكايا برافدا":
اختتمت فعاليات التدريب البحرى المشترك (الموج الأحمر- 7) بمشاركة عناصر من القوات البحرية لكل من مصر والسعودية والأردن واليمن وجيبوتي، وفق بيان صادر عن الجيش المصري.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل 5 جنود وإصابة عدد آخر في تفجير مبنى في جباليا، لترتفع حصيلة القتلى منذ 7 أكتوبر إلى 626.
عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من استهدافها قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم استهداف منشأة أمنية الليلة الماضية في منطقة "تقاطع غولاني" نتيجة انفجار مسيرة أطلقها "حزب الله" من جنوب لبنان.
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن اليوم التالي للحرب ستقرره الحركة مع باقي الفصائل الفلسطينية.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الملحق العسكري في السفارة البريطانية لدى موسكو أندريان كوغخيل "شخص غير مرغوب فيه" ويجب عليه مغادرة روسيا خلال أسبوع.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية، بخبر انسحاب الجزائر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وتقديم طلب للانتقال إلى الاتحاد الآسيوي، على خلفية أزمة "أقمصة نهضة بركان" المغربي.
تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من بث مباشر لقناة "1+1" الأوكرانية يظهر فيها المراسل وهو يشم مسحوقا أبيض، ناسيا أن الكاميرا تصوره.
أظهر مقطع مصور اللحظات الأولى عقب إصابة رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو بالرصاص وعملية نقله للمشفى والقبض على المهاجم.
قالت الباحثة في التراث والآثار والتاريخ هاجر الكريمي، إن الصورة التي نشرها مؤسس موقع "فيسبوك" مارك زوكربرغ عن قرطاج خلال احتفاله بعيد ميلاده الأربعين، ليست بريئة.
قال مصدران أمنيان مصريان وفقا لوكالة "رويترز" إن مصر رفضت اقتراحا إسرائيليا يقضي بالتنسيق بين البلدين لإعادة فتح معبر رفح بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة وإدارة عملياته المستقبلية.
بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الأربعاء زيارة دولة إلى الصين تستمر يومين، هي الأولى له منذ إعادة انتخابه رئيسا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها حققت تقدما على محور خاركوف، وأسقطت 3 طائرات حربية أوكرانية خلال اليوم الماضي، فيما بلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 1320 جنديا.
كشفت وسائل الإعلام المحلية في سلوفاكيا عن وجود دوافع سياسية لدى المهاجم الذي أطلق النار على رئيس وزراء البلاد روبرت فيتسو، يوم الأربعاء.
وجه قائد حركة "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي، رسالة للصين وروسيا والدول الآسيوية والأوروبية، آملا أن "تتفهم الإجراء بخصوص النقل إلى بقية الموانئ الفلسطينية لصالح إسرائيل".
نشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو وثق حادثة اعتداء نفذها رجل تركي ضد مقيم مصري في أحد المجمعات السكنية بمنطقة إسنيورت بمدينة إسطنبول.
أفادت وسائل إعلام كويتية نقلا عن مصادر قانونية بصدور أمر ضبط وإحضار في حق النائب السابق أنور الفكر، بناء على شكوى من وزارة الداخلية.
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال أن فرنسا سترسل ألف جندي إلى كاليدونيا الجديدة على خلفية أعمال العنف الأخيرة.
حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من "عمل أحمق" قد تقدم عليه إسرائيل باجتياحها مدينة رفح الفلسطينية، أو تنفيذها مخطط التهجير المرفوض فلسطينيا وعربيا ودوليا.
أكدت قناة "ماركيزا" السلوفاكية التلفزيونية نقلا عن مصادر، أن حياة رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو بعد الجراحة لا تزال في خطر.
أكد بيان القمة العربية الـ 33 في البحرين، على إنهاء "الأزمة السورية" وفق القرار 2254، رافضا أي تدخل في شؤونها الداخلية وأي محاولات لإحداث تغييرات ديمغرافية فيها.
قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف، إن مشاركة وزراء خارجية ليتوانيا وإستونيا وآيسلندا باحتجاج في تبليسي يشكل تدخلا في شؤون جورجيا.
أفادت وسائل إعلام سلوفاكية أن رئيس وزراء البلاد روبرت فيتسو خضع لعملية جراحية بعد تعرضه لإطلاق نار استغرقت حوالي 3 ساعات و40 دقيقة مشيرة إلى أن حالته لا تزال خطيرة.
يرتبط اسم البرتغالي جوزيه مورينيو بقوة بالتدريب في الدوري السعودي لكرة القدم في ظل عدم توليه أي مهام تدريبية منذ رحيله عن نادي روما الإيطالي في يناير الماضي.
الجيش الروسي يتقدم نحو خاركوف، وبعدها سومي، ثم كييف". حول حمى انتقال الجيش الأوكراني إلى الدفاع، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":
سجل نيكولاي إيفانوف واحدا من أسرع الأهداف في تاريخ كرة القدم وربما أسرعها على الإطلاق وذلك خلال لقاء فريقه "Mashuk-KMV" بيتيغورسك ضد خيميك دزرجينسك في دوري الدرجة الثانية الروسي.
صرح سيرغي شويغو بأن العملية العسكرية الخاصة ستبقى في صدارة اهتماماته بصفته السكرتير الجديد لمجلس الأمن الروسي.
شدد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، على أن إحلال السلام النهائي والعادل هو خيار لا بديل عنه "إن أردنا الانتصار لإرادتنا الإنسانية في معركة السلام".
كشفت صحيفة "المدينة" السعودية يوم الأربعاء، أن أحد أندية الدوري المحلي لكر ة القدم قدم عرضا ضخما لضم كيليان مبابي الذي سيرحل عن باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الحالي.
سلطت وسائل الإعلام العالمية اليوم الخميس على محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا بوسط البلاد.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية أصبح يكتسب أهمية خاصة في ظل التصعيد غير المسبوق الذي يشهده الشرق الأوسط.
أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير عن إطلاق 8 مناطق لوجستية في شبه جزيرة سيناء متاحة أمام الاستثمار المصري.
قال السفير الإسرائيلي السابق لدى القاهرة والمحلل السياسي الإسرائيلي حاييم كورين إن تهديدات المصريين بقطع العلاقات مع إسرائيل يجب أن تؤخذ على محمل الجد.
دخل ماسيميليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس، في نوبة غضب شديدة في الثواني الأخيرة من مباراة فريقه أمام أتالانتا، في نهائي كأس إيطاليا، أمس الأربعاء.
دعا وزير العدل التركي يلماز تونج إلى انتظار نتائج التحقيقات وقرار القضاء فيما يخص اتهام ضباط شرطة بالتدبير لـ "محاولة انقلاب" ضمن تنظيم "أيهان بورا كابلان" الإجرامي.
وقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ على بيان حول تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، وذلك بعد ساعتين ونصف من المباحثات في بكين اليوم الخميس.
حول المكاسب التي يحققها المقاتلون اليمنيون، كتب أندريه ياشلافسكي، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":
نشرت قناة تليغرام Fighterbomber الروسية صورة نادرة أظهرت الصهريج الأمريكي الطائر Boeing KC-135 يزود القاذفة الاستراتيجية B-1 Lancer بالوقود جوا.
أفادت مراسلتنا في لبنان بأن الجيش الإسرائيلي نفذ ليل يوم الأربعاء، سلسلة غارات جوية استهدفت الجبال المحيطة ببلدتي الخريبة وبريتال في البقاع شرقي لبنان.
حرص رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على تهنئة شقيقه، ناصف، بتأهل فريقه أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 42 عاما.
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء الهجوم على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو ومحاولة اغتياله بالجريمة الوحشية غير المبررة متمنيا له الشفاء العاجل.
أعاد فريق من العلماء تشكيل الوجه الحقيقي للفرعون أمنحتب الثالث، جد توت عنخ آمون، الذي حكم مصر القديمة في أوج قوتها.
أدان القادة العرب في بيان يوم الخميس استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة والجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين والانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة للقانون الدولي.
عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهدافه لوحدة الإدارة والتحكم بالمنطاد التجسسي التابع للجيش الإسرائيلي في مستوطنة "أدميت".
أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية الخميس، باندلاع حرائق في مواقع عدة على طول الحدود مع لبنان جراء إطلاق عشرات القذائف الصاروخية منذ الصباح.
انتشلت فرق الإنقاذ في غزة، طفلا علق في الركام، بعدما استهدفت القوات الإسرائيلية عيادة "الصبرة" الطبية في مدينة غزة شمال القطاع، التي تأوي نازحين.
يعتقد علماء الآثار أن الأهرامات المصرية ربما بُنيت على طول فرع مفقود من نهر النيل منذ فترة طويلة، ما قد يفسر وجودها الحالي في شريط صحراوي ضيق.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت أن أي حكم عسكري إسرائيلي لقطاع غزة سيكون دمويا ومكلفا وسيستمر أعواما، وأنه يجب اتخاذ قرارات حاسمة وإن كانت صعبة.
تؤثر فصيلة الدم في العديد من العوامل المتعلقة بصحة الإنسان ومتوسط عمره المتوقع، علاوة على ذلك، في الواقع، لا توجد أربع فصائل دم، كما هو شائع، ولكن أكثر من ذلك بكثير.
أشارت صحيفة Aydınlık إلى مشاركة جماعات دينية تكن الولاء للولايات المتحدة في مؤامرة محتملة ضد السلطات اختمرت مؤخرا في صفوف هيئات حماية القانون في البلاد.
أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الأربعاء، شنه هجوما جويا بطائرات مسيّرة انقضاضية استهدف فيها قاعدة "إيلانية" الإسرائيلية غرب مدينة طبريا، مؤكدا "إصابة الأهداف المحددة بدقة".
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مخطط إسرائيلي سري يستهدف الأناضول، و"أرض الميعاد".
انتقد نجم ريال مدريد الدولي الألماني توني كروس حكام مباراة فريقه ضد بايرن ميونخ، بسبب قرارهم باحتساب حالة تسلل مثيرة للجدل ضد الفريق البافاري والتي استفاد منها النادي الملكي.
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع كلمة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، التي ألقاها بمناسبة ذكرى "النكبة" وتطرقه للحديث عن رفع صورة يحيى السنوار في الأمم المتحدة.
أصدر مجلس قضاء ولاية الجلفة في الجزائر بيانا بشأن واقعة العثور على شخص بعد 3 عقود من الزمن مضت على اختفائه.
اعترف الجيش الإسرائيلي بأن طائرة مسيرة تابعة لحزب الله استهدفت عمق إسرائيل الليلة الماضية وأصابت موقعا يوجد به بالون التحذير التابع للقوات الجوية "تل شميم" بالقرب من مفترق جولاني.
قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة مسيّرة أطلقها "حزب الله" من لبنان ضربت منطقة في الجليل الأسفل في وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة لنظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي على الأراضي الروسية وإسقاط 5 صواريخ من طراز "ATACMS" أمريكية الصنع فوق أراضي شبه جزيرة القرم.
نظم اتحاد القبائل العربية في محافظة الجيزة برعاية رئيس الاتحاد شيخ مشايخ سيناء إبراهيم العرجاني مؤتمرا جماهيريا للتعريف بدور الاتحاد، وإعلان خطة عمله خلال الفترة المقبلة.
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الفيديو الكامل لاغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي زئيف كيبر في مصر.
شن البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري هجوما لاذعا على وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس الذي دعا مصر إلى "إعادة فتح معبر رفح" الحدودي بعد سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه.
نشر الإعلام الحربي في حزب الله يوم الخميس مميزات السلاح الجديد الذي استخدمه في عملية استهداف مستوطنة المطلة عند حدود لبنان الجنوبية.
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع قناة ABC التلفزيونية الأمريكية، إن أوكرانيا قد تخسر خاركوف إذا لم تتسلم منظومتي دفاع جوي من طراز باتريوت.
توفي يوم الأربعاء المخرج السينمائي السوري البارز عبد اللطيف عبد الحميد، الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ 70 عاما.
يغيب الحارس إيدرسون عن مانشستر سيتي في مباراتيه الحاسمتين أمام وست هام في المرحلة الأخيرة من الدوري الإنجليزي وأمام مانشستر يونايتد في نهائي الكأس، وفقا لما أعلنه فريقه.
أجرت القوات المسلحة الباكستانية عملية إطلاق ناجحة لمنظومة الصواريخ "فتح-2" محلية الصنع.
أوقف الاتحاد البلجيكي لكرة القدم بيع تذاكر مباراة منتخب بلاده ضد إسرائيل مؤقتا بسبب مخاوف أمنية.
أعلنت السعودية إطلاقها خدمة جديدة للقادمين إلى أراضيها بـ"تأشيرة حج" هذا العام، بغية "تعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم ومواكبة التطور الرقمي" خلال فترة وجودهم بالمملكة.
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