باكو تعلق على اتهامات باريس حول تورطها في أعمال العنف في كاليدونيا الجديدة

علقت وزارة الخارجية الأذربيجانية على اتهامات وزير الداخلية الفرنسي جيرارد ديرمانتين حول تورط باكو في أعمال العنف في كاليدونيا الجديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية أيهان حاجي زاده: "نرفض تماما الاتهامات التالية التي لا أساس لها من الصحة لوزير الداخلية الفرنسي جيرارد ديرمانن ضد بلدنا، وكذلك تصريحاته حول العلاقات المزعومة بين أذربيجان وقادة حركة الاستقلال في كاليدونيا الجديدة".

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وأضاف: "بدلا من اتهام أذربيجان بدعم الاحتجاجات المؤيدة للاستقلال في كاليدونيا الجديدة، كان على وزير الداخلية الفرنسي أن يوجه الانتباه إلى سياسة بلاده الفاشلة تجاه أقاليم ما وراء البحار، والتي تسببت في مثل هذه الاحتجاجات".

كما شدد على أن باكو تطالب باريس "بوقف حملة الافتراء ضد أذربيجان باتهامات غير مقبولة بالقتل الجماعي للأرمن".

في مقابلة مع قناة "فرنسا-2"، ادعى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أن أذربيجان تتدخل في أزمة كاليدونيا الجديدة، من خلال دعم الحركات السياسية التي تدعو إلى الاستقلال عن فرنسا.

وأضاف: "يؤسفني أن بعض قادة المجموعات التي تدعو إلى استقلال كاليدونيا الجديدة قد أبرموا اتفاقات مع أذربيجان، لا شك في ذلك".

وأشار درمانين إلى أنه على الرغم من "محاولات التدخل" فإن السلطات الفرنسية تراقب الوضع في كاليدونيا الجديدة عن كثب.

واعتقلت القوات الفرنسية أكثر من 200 شخص في كاليدونيا الجديدة، أحد أقاليم ما وراء البحار التابعة لفرنسا والواقعة في أوقيانوسيا غربي المحيط الهادئ.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن الأضرار الناجمة عن أعمال العنف في كاليدونيا الجديدة تقدر بمبلغ 150 مليون يورو.

وأعلنت فرنسا عن نشر قواتها في كاليدونيا الجديدة، على خلفية الاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال عنف.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال في أثناء اجتماع طارئ للحكومة، إن "أفراد الجيش الفرنسي تم نشرهم لتأمين موانئ ومطار كاليدونيا الجديدة".

المصدر: تاس