كواليس تحكى لأول مرة.. كلوب يكشف سر كرهه لنجم توتنهام

كشف الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول سبب كرهه لنجم توتنهام الحالي جايمس ماديسون، لكونه كلف ناديه لقب الدوري الإنجليزي موسم 2018-2019 لكرة القدم.

وكان آنذاك الصراع محموما على لقب البريميرليغ بين مانشستر سيتي وليفربول، قبل أن يلعب فينسنت كومباني دورا مؤثرا في منح البطولة للـ"سكاي بلو".

وتمكن كومباني، لاعب مانشستر سيتي آنذاك، من تسجيل هدف صاروخي في شباك ليستر سيتي، مما أدى إلى فوز فريقه.

وفاز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي في تلك النسخة بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول.

تذكر كلوب المشهد برمته وقال في تصريحات لقناة "ريد مين تي في" لبعض المشجعين: "في اللحظة التي لمس فيها فينسنت كومباني الكرة هناك، أنا سعيد حقا لأنني لم أتعرض لسكتة دماغية في تلك اللحظة لأن هذا هو ما كان يجب أن أمر به".

Klopp on Kompany's goal:



"I remember lying on the sofa, thinking I had a stroke. I was shouting at the TV for James Maddison to close Kompany down, but then Kompany scores. Now I don't like James Maddison." pic.twitter.com/0xCqShmgRn — Style of Play Football (@TheStyleOfPlay) May 16, 2024

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وأردف: "أتذكر تماما كيف كنت مستلقيا على الأريكة أشاهد وأفكر: "ماديسون سيمنعه، أغلق الطريق أمامه".

وأضاف: "منذ ذلك الحين وأنا لا أحب ماديسون، لقد كنت غاضبا من بريندان رودجرز في ذلك اليوم لأنه كان يجب أن يستبدله، لقد كان متعبا".

وختم: "إنه مجرد شيء شخصي، ليس لدي مشكلة معه، ولكن عندما أراه كان ذلك (الكره)".

المصدر: "وسائل إعلام"