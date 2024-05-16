روسيا والصين.. تعميق الشراكة الاستراتيجية يقلق واشنطن والغرب

ضمن أول زيارة خارجية له بعد تنصيبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الصين أن العلاقات بين موسكو وبكين ليست تنافسية وليست موجهة ضد أحد، مشددًا على أن التجارة والاستثمارات المتبادلة بين البلدين تتمتع بحماية موثوقة، مشيرًا خلال مباحثات عقدها مع نظيره الصيني شي جين بينغ إلى أن الجزء الأكبر من التعاملات التجارية بين البلدين يتم بالعملات الوطنية

يأتي هذا فيما دعا الزعيمان الروسي والصيني إلى وقف تدهور الصراع بأوكرانيا نحو مرحلة لا يمكن السيطرة عليها، والامتناعِ عن الخطوات التي تساهم في إطالة أمد العمليات العدائية وتصعيد الحرب.

فما الزخم الذي تقدمه الشراكة الروسية الصينية سياسيًا واقتصاديًا؟ وكيف يحقق البلدان التوازن في مواجهة الهيمنة الغربية؟

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