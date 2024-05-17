قرار نهائي من لابورتا يحسم مصير مدرب برشلونة

قرر رئيس برشلونة، خوان لابورتا، إقالة المدير الفني للفريق تشافي هيرنانديز من منصبه، بحسب تقرير صحفي كتالوني.

وكان تشافي أعلن أن الموسم الحالي هو الأخير له في برشلونة، قبل أن يعقد جلسة مع لابورتا، ويتم الاتفاق في 24 أبريل الماضي على استمراره في منصبه، لكن يبدو أن هذا الاتفاق قد انتهى.

وكشفت شبكة "راديو كتالونيا"، أن لابورتا قرر الإطاحة بالمدرب الإسباني، بسبب حالة الغضب العارمة داخل مجلس الإدارة بشأن تصريحات تشافي الأخيرة والتي أكد خلالها أن الوضع الاقتصادي للنادي يصعب المنافسة مع الأندية الكبرى على البطولات في الموسم المقبل.

🚨 CONFIRMED: Xavi will indeed NOT be the Barça coach next season. @sport — barcacentre (@barcacentre) May 17, 2024

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وأشارت الشبكة، إلى أن القرار سيكون رسميا عقب مواجهة رايو فايكانو في الليغا (الأحد المقبل)، حتى لا يؤثر على لضمان الفريق المركز الثاني، واتخذه لابورتا عقب المؤتمر الصحفي لتشافي قبل مواجهة ألميريا".

وكان تشافي علق على هذه الأنباء، بعد مباراة ألميريا، قائلا: "لقد قلت ما أعتقده، الوضع الاقتصادي ليس الأفضل، لكننا سنظل نطمح إلى الحد الأقصى. أتطلع خلال الموسم المقبل للفوز بالألقاب".

وأوضحت: "لابورتا لم تعجبه تصريحات تشافي، التي أفاد فيها بأنه سيكون من الصعب جدا التنافس مع ريال مدريد والأندية الأوروبية الأخرى، بسبب الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها النادي.. لذا قرر (رئيس برشلونة) عدم السفر مع بعثة الفريق إلى ألميريا".

المصدر: "وسائل إعلام"