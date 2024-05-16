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برشلونة يتجاوز ألميريا بفضل ثنائية لوبيز

الرياضة

برشلونة يتجاوز ألميريا بفضل ثنائية لوبيز
AP
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سجل لاعب وسط برشلونة الشاب فيرمين لوبيز هدفين ليقود النادي الكتالوني إلى فوز صعب على حساب مضيفه ألميريا متذيل الترتيب 2-0 ضمن المرحلة الـ36 من الدوري الإسباني يوم الخميس.

وأحرز لوبيز هدفي برشلونة في الدقيقتين 14 و67.

وبإحرازه الهدفين، وصل صاحب الـ21 عاما إلى هدفه العاشر هذا الموسم مسجلا رقما قياسيا شخصيا في ليلة عانى فيها "البلاوغرانا" لتحقيق الفوز ضد ألميريا الذي تأكد هبوطه سابقا.

وأتاح الفوز لبرشلونة تعزيز مركزه الثاني بفارق أربع نقاط عن جيرونا الثالث والذي سقط أمام فياريال 0-1 في هذه المرحلة.

المصدر: وكالات

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