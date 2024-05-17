بوتين يتحدث عن مهام بيلاوسوف وشويغو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن وزير الدفاع أندريه بيلاوسوف يستطيع تنسيق نشاط وزارة الدفاع مع جميع الوزارات والمؤسسات في البلاد و"الانفتاح" بوزارة الدفاع أمام مجالات الابتكار.

وأشار الرئيس بوتين في مؤتمر صحفي في ختام زيارته للصين، إلى أن بيلاوسوف، يعتبر أحد أفضل الاقتصاديين في روسيا.

إقرأ المزيد

ونوه الرئيس بوتين بأنه يجب على وزير الدفاع الروسي الجديد "الانفتاح" بوزارة الدفاع للعمل البناء مع مراكز البحوث والمشاركين في الأنشطة الاقتصادية ومصنعي المنتجات والمكونات التقنية العسكرية اللازمة لإنتاج المعدات العسكرية.

ووفقا له، اتخذ الوزير السابق سيرغي شويغو الخطوات الأولى في هذا الاتجاه، ولكن من الأسهل على بيلاوسوف القيام بذلك.

وقال الرئيس بوتين، إنه سيكون لدى سيرغي شويغو، قدر كبير من العمل، فهو يعرف احتياجات القوات المسلحة الروسية، وسيكون لديه مجال ضخم العمل، فهو يعرف احتياجات القوات المسلحة الروسية وقدرات الصناعة.

في 14 مايو، وقع الرئيس بوتين مراسيم بتعيين بيلاوسوف في منصب وزير الدفاع، وتم تعيين شويغو في منصب سكرتير مجلس الأمن الروسي بدلا من نيكولاي باتروشيف الذي انتقل للعمل كمساعد لرئيس الدولة.

المصدر: وكالات