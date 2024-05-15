قازان تستضيف مسابقة دولية للطهاة من الدول الإسلامية (فيديو)

انطلقت اليوم الأربعاء في مدينة قازان الروسية فعاليات المسابقة الدولية للطهاة من الدول الإسلامية، والتي تعقد في إطار فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي".

وجاء في بيان صادر الهيئة المنظمة للمسابقة:"لأول مرة، وكجزء من فعاليات منتدى KazanForum-2024، ستقام في قازان المسابقة الدولية للطهاة الشباب من الدول الإسلامية، والتي تحمل اسم يونس أحمدزيانوف، وستقام المسابقة في الفترة ما بين 15 و17 مايو الجاري، بمشاركة أكثر من 100 طاه شاب من 15 دولة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وسيتمكن الحضور من تجربة المأكولات الوطنية للدول المشاركة مجانا، وسيعد هذه الأطباق طهاة شباب من أذربيجان وماليزيا وقيرغيزستان ومصر والجزائر وتونس والمغرب ودول أخرى".

وأشار رئيس رابطة أصحاب المطاعم والفنادق في جمهورية تتارستان، زوفار جايازوف إلى أن الجمهورية ستمثل روسيا في المسابقة، وسيتم تقديم المأكولات الوطنية التتارية، كما ستشهد المسابقة عروضا تعليمية في طهي الأطباق التتارية، وستنظم أماكن خاصة ومنطقة طعام مريحة لضيوف المسابقة.

Sputnik kristina kormilitsina

وسيتعرف ضيوف الحدث على الخصائص الثقافية للدول المشاركة، والاستماع إلى محاضرات حول خصوصيات التغذية السليمة.

Sputnik kristina kormilitsina

وتعقد فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" KazanForum-2024، في المركز الدولي للمعارض "قازان إكسبو" في الفترة من 14 وحتى 19 مايو الجاري، والموضوع الرئيسي للمنتدى هو "الثقة والتعاون"، ويعد المنتدى منصة لتآزر الأجندة الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والمعلوماتية من خلال الهياكل المختلفة لمنظمة التعاون الإسلامي.

والبرنامج الكامل للحدث متاح على موقع المنتدى (kazanforum.ru)

المصدر: نوفوستي