من منتجات الحلال إلى التمويل الإسلامي.. انطلاق فعاليات منتدى "روسيا - العالم الإسلامي" في قازان

انطلقت اليوم الثلاثاء في عاصمة جمهورية تتارستان الروسية قازان فعاليات وأنشطة المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" بمشاركة دولية ومحلية واسعة.

وينعقد الحدث في نسخته الخامسة عشرة في المركز الدولي للمعارض "قازان إكسبو" في الفترة من 14 وحتى 19 مايو الجاري، والموضوع الرئيسي للمنتدى هو "الثقة والتعاون".

ويهدف الحدث إلى تعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، ويعد المنتدى منصة لتآزر الأجندة الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والمعلوماتية من خلال الهياكل المختلفة لمنظمة التعاون الإسلامي.

مشاركة من 79 دولة

وذكرت رئيسة وكالة تنمية الاستثمار في جمهورية تتارستان الروسية تاليا مينولينا أنه بحلول مطلع الشهر الجاري سجل قرابة 11 ألف مشارك من 79 دولة أنفسهم في المنتدى.

وبحسب المسؤولة فإن من المتوقع أن تكون أكبر الوفود المشاركة من مصر وإندونيسيا وكازاخستان وليبيا وماليزيا والسعودية والسنغال وتركمانستان وأوزبكستان.

ويتضمن برنامج المنتدى هذا العام 125 جلسة بمشاركة خبراء من روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي ودول أخرى، وتعقد الجلسة العامة للمنتدى يوم الجمعة (17 مايو 2024)، حيث سيناقش الخبراء آفاق التعاون بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي في مختلف المجالات.

وخلال جلسات الحدث سيبحث المشاركون مواضيع مختلفة أبرزها تطوير ممرات نقل (شحن) متعدد الوسائط، والسياحة، وتصدير منتجات الحلال الروسية، والمشاريع الصناعية والتكنولوجية والتعليمية والثقافية.

وسيكون للمواضيع المهمة للمرأة نصيب من المنتدى حيث ستعقد جلسة بعنوان "منظور المرأة"، وستنسق الجلسة مديرة قناة "RT العربية" مايا منّاع.

معرض لمنتجات الحلال الروسية

وفي إطار المنتدى سيتم عقد مؤتمر دولي لمجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي" حول موضوع نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب.

كذلك يتم تنظيم معرض دولي لمنتجات الحلال، حيث تعرض شركات روسية منتجاتها التي تتوافق مع تعاليم وقواعد الشريعة الإسلامية، كما يعقد يوم الخميس (16 مايو 2024) اجتماع للخبراء في مجال التمويل الإسلامي.

ويتضمن البرنامج أيضا منتدى لرواد الأعمال الشباب ومنتدى للدبلوماسيين الشباب من دول منظمة التعاون الإسلامي، وبطولة للطهاة الشباب وغيرها من الفعاليات.

والبرنامج الكامل للحدث متاح على موقع المنتدى (kazanforum.ru).

المصدر: RT