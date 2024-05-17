"واينت": سقوط صاروخ بالخطأ من مقاتلة حربية إسرائيلية على مستوطنة بغلاف غزة

أفاد موقع "واينت" العبري بأن صاروخا سقط بالخطأ من مقاتلة حربية تابعة للجيش الإسرائيلي، على مستوطنة ياتيد في منطقة إشكول جنوب إسرائيل (إحدى مناطق غلاف غزة) .

وقال الموقع العبري اليوم الجمعة إن الصاروخ سقط من طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بين المنازل ولم ينفجر".

وأضاف أن "خبراء تفكيك المتفجرات وصلوا إلى المكان".

وأشار الموقع إلى أنه سيتم تنفيذ تفجير محكم للصاروخ ولهذا الغرض تجري الاستعدادات في المستوطنة لإجلاء المواطنين من منازلهم في دائرة نصف قطرها مئات الأمتار بتوجيه من الشرطة الإسرائيلية.

وأكد الموقع أن "الجهات المختصة باشرت التحقيق في الحادث الخطير".

فيما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "قنبلة سقطت بالخطأ في غلاف غزة وزنها نصف طن ولم تنفجر".

المصدر: "RT"+"واينت"+"إذاعة الجيش الإسرائيلي"