تحذير فلسطيني.. لن ندير معبر رفح بوجود اسرائيل

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أبرز تصريحات مستشار الرئيس الفلسطيني د. محمود الهباش لبرنامج نيوزميكر:

- مكانة روسيا في المنظومة الدولية بارزة ولديها علاقات مميزة مع العالم الإسلامي

- القيادة الروسية تقوي علاقاتها مع العالم الإسلامي

- روسيا والعالم الإسلامي يواجهان العالم أحادي القطب

- القطب الواحد يضر بمصالح روسيا والعالم الإسلامي

- وجود عالم متعدد الأقطاب يحقق التوازن في العالم وهذا ما تسعى له روسيا

- موقف روسيا واضح بشأن القضية الفلسطينية وتدعم حقوق شعبنا

- ازدواجية المعايير الأمريكية والغربية سبب الأزمات في الشرق الأوسط وخاصة بغزة

- هدف أمريكا والغرب حماية إسرائيل فقط

- إسرائيل دمرت البنى التحتية في قطاع غزة

- عدم حصول فلسطين على حقوقها خطر على العالم وعلى إسرائيل

- الشرعية الدولية لم تعط الشعب الفلسطيني جميع حقوقه

- الشعب الفلسطيني لا يستسلم للأمر الواقع

- الحرب الإسرائيلية مخطط لها حتى قبل 7 أكتوبر

- هدف نتنياهو تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء حل الدولتين

- إسرائيل تحارب بالسلاح الأمريكي

- وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي أولويتنا

- على العرب الضغط على الولايات الأمريكية