تحذير فلسطيني.. لن ندير معبر رفح بوجود اسرائيل
أبرز تصريحات مستشار الرئيس الفلسطيني د. محمود الهباش لبرنامج نيوزميكر:
- مكانة روسيا في المنظومة الدولية بارزة ولديها علاقات مميزة مع العالم الإسلامي
- القيادة الروسية تقوي علاقاتها مع العالم الإسلامي
- روسيا والعالم الإسلامي يواجهان العالم أحادي القطب
- القطب الواحد يضر بمصالح روسيا والعالم الإسلامي
- وجود عالم متعدد الأقطاب يحقق التوازن في العالم وهذا ما تسعى له روسيا
- موقف روسيا واضح بشأن القضية الفلسطينية وتدعم حقوق شعبنا
- ازدواجية المعايير الأمريكية والغربية سبب الأزمات في الشرق الأوسط وخاصة بغزة
- هدف أمريكا والغرب حماية إسرائيل فقط
- إسرائيل دمرت البنى التحتية في قطاع غزة
- عدم حصول فلسطين على حقوقها خطر على العالم وعلى إسرائيل
- الشرعية الدولية لم تعط الشعب الفلسطيني جميع حقوقه
- الشعب الفلسطيني لا يستسلم للأمر الواقع
- الحرب الإسرائيلية مخطط لها حتى قبل 7 أكتوبر
- هدف نتنياهو تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء حل الدولتين
- إسرائيل تحارب بالسلاح الأمريكي
- وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي أولويتنا
- على العرب الضغط على الولايات الأمريكية