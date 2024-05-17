ريابكوف: تم إبلاغنا بزيارة بلينكن إلى كييف

أشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إلى أنه لا حوار مع واشنطن حول الجزء الموضوعي لما يحدث بينها وبين كييف، إلا أنه "تم إبلاغنا بزيارة بلينكن قبل وقت قصير منها".

جاء ذلك في مقابلة لريابكوف مع وكالة "تاس"، حيث تابع: "لقد أبلغت واشنطن موسكو بزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى العاصمة الأوكرانية، قبل وقت قصير من مغادرة المجموعة إلى كييف، إلا أنه لا يوجد حوار مع الولايات المتحدة حول الجزء الموضوعي مما يحدث بين سلطات واشنطن وكييف. ومن حيث المبدأ، لا يمكن أن يكون هناك حوار".

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وقال ريابكوف: "يعود ذلك لأن ما ننقله إلى الأمريكيين فيما يتعلق بمشاركتهم العميقة بشكل متزايد فيما يحدث بأوكرانيا، وما نقدمه لهم في شكل تحذيرات ومساع، هو أمر مختلف قليلا، وهو في كثير من النواحي عكس الحوار الذي يجريه الدبلوماسيون من أجل إيجاد الحلول".

وكان بلينكن قد وعد سلطات كييف، خلال زيارته لأوكرانيا يومي 14-15 مايو الجاري، بمزيد من المساعدات من الغرب، وقال "إن الأسابيع والأشهر المقبلة ستتطلب الكثير من جانب الأوكرانيين".

من جانبه علق متحدث الكرملين دميتري بيسكوف بأن الكرملين على علم بهذه الزيارة، وبـ "التوتر الذي تعيشه ليس فقط كييف، ولكن أيضا العواصم الأوروبية". وأشارت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن هذه الرحلة أكدت على أن الوضع على الجبهة يثير القلق في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

المصدر: تاس