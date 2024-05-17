إيطاليا ترفع درجة الخطر للونين الأحمر والبرتقالي بعد أمطار غزيرة سببت فيضانات ومصرع شخص

ذكرت قناة "راي نيوز" التلفزيونية أن الطقس السيء المصحوب بهطول أمطار غزيرة ورياح عاتية وحبات برد ضرب شمال إيطاليا، متسببا بحدوث فيضانات وموت شخص.

وأفادت القناة بأن سلطات الدفاع المدني الوطنية قررت يوم الجمعة رفع درحة الخطر إلى المستوى "الأحمر" (أعلى مستوى) في منطقة فينيتو، وإلى المستوى "البرتقالي" في مناطق لومباردي وفريولي وفينيسيا وجوليا.

وفي لومباردي، حيث تسببت الأمطار الغزيرة بحدوث فيضانات انتشل رجال الإطفاء جثة رجل يبلغ من العمر 66 عاما فقد في بلدة كانتو يوم الخميس بعد انهيار جسر للمشاة.

وفي بلدة بورجو مانتوفانو في مقاطعة مانتوفا، في مساء الخميس أدت الرياح العاتية لخروج قطار شحن عن السكة.

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ونقلت القناة عن رئيس بلدية بورجو مانتوفانو، ألبرتو بورساري قوله: خلال السنوات العديدة التي قضيتها كرئيس للبلدية، لم يسبق لي أن رأيت قطارا تقلبه الرياح... كما غمرت المياه العديد من الشوارع والأقبية، فضلا عن مركز لعلاج وإعادة تأهيل المسنين في ريفير. إن الوضع صعب للغاية..

وأشارت راي نيوز إلى أن الأجهزة المختصة منذ بداية حالة الطوارئ نفذت أكثر من ألف عملية تتضمن إنقاذ وتقديم مساعدة وإزالة المخلفات الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في جميع أنحاء المنطقة.

المصدر: نوفوستي