القبض على مانحي محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على القائمين على مهرجان هرم الإبداع، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم مقابل منحهم شهادات دراسية مزورة.

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ومنح مهرجان هرم الإبداع كلا من سيمون وأبو الليف ومحمد رمضان وعدد من الفنانين وبعض الشخصيات العربية شهادات ودكتوراه فخرية، كما أن إدارة مهرجان هرم إبداع أقامت فعاليات في لبنان.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أعلن عدم صلة الوزارة وقيادتها نهائيا بما يسمى مؤسسة هرم الإبداع وما تعلن عنه من مسابقات أو ترشيحات لاختيار شخصيات بارزة في مجال التعليم.

وأكد في تصريحات له أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسة لاستغلال صورة قديمة لقيادات الوزارة للترويج لبيع الدكتوراه الفخرية وتكريم المبدعين مقابل الحصول على مبالغ مالية من المشاركين تتراوح بين 1500 و4500 جنيه من كل فرد يرغب في اختياره وتكريمه ضمن ما يطلقون عليهم سفراء التعليم المصري والعربي.

المصدر: القاهرة 24