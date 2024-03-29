"طار جزء من سقفه واندلعت النيران".. "حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه لمبنى يستخدمه جنود إسرائيليون

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه في وقت سابق لمبنى "يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي" في مستوطنة أفيفيم عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم عند الحدود اللبنانية الفلسطينية"، بتاريخ 26 مارس الجاري (يوم الثلاثاء الماضي).

وأظهر مقطع الفيديو صاروخا موجها يصيب المبنى بشكل مباشر، حيث طار جزء من سقفه، واندلعت النيران خلفه.

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ومع استمرار تبادل إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أعلن "حزب الله" يوم الجمعة تنفيذ 10 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، "ردا على اعتداءات إسرائيل على العاصمة السورية دمشق ومدينة حلب (شمال غربي سوريا)، ودعما لغزة".

في حين تتزايد المطالبات الدولية والأممية بتهدئة الأوضاع بين الطرفين، تخوفا من اتساع رقعة الحرب، بينما يؤكد "حزب الله" أن توقف عملياته رهن بتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

المصدر: RT