الجيش الاسرائيلي ينشر فيديو استهدافه "نائب قائد وحدة الصواريخ" في "حزب الله" (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي أن الضربة التي نفذتها مسيرة إسرائيلية واستهدفت طريق البازورية وادي جيلو في قضاء صور في جنوب لبنان، أدت إلى مقتل نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف في حزب الله.

وقال الجيش في بيان إن "طائرة تابعة لجيش الدفاع قامت في وقت سابق اليوم في منطقة البازورية في لبنان باستهداف وتصفية علي عبد الحسن نعيم نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله".

وأضاف: "شكل المدعو علي نعيم خبيرا كبيرا في التنظيم وخاصة في مجال القذائف الصاروخية وكان يقود عمليات لإطلاق قذائف كبيرة الوزن وكان يعمل لتخطيط وتفعيل اعتداءات ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية".

وكان "حزب الله" نعى في وقت سابق اليوم الجمعة، نعيم وقال في بيان: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي عبد الحسن نعيم "أبو مهدي" مواليد عام 1974 من بلدة سلعا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

المصدر: RT