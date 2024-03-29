بالفيديو.. مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في البازورية جنوب لبنان

استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق عام البازورية - وادي جيلو في قضاء صور في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل شخص كان في السيارة.

وحسب المعلومات فقد تمكنت فرق الإسعاف تمكنت من انتشال جثة الشخص الذي كان في السيارة المستهدفة، فيما تعمل فرق الإطفاء على إخماد النيران.

وقد أفادت قناة "المنار" بأنه تم إطلاق "صلية صاروخية باتجاه مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا".

بالصور: غارة اسرائيلية تستهدف سيارة على طريق البازورية - وادي جيلو#عاجلpic.twitter.com/eHLwT9xl9o — Voice of Lebanon 100.3 100.5 (@sawtlebnan) March 29, 2024

مراسل "الجديد": سقوط شهيد جراء الغارة الاسرائيلية المعادية التي استهدفت سيارة على طريق عام البازورية وادي جيلو pic.twitter.com/dzki6UKTVB — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) March 29, 2024

المصدر: RT