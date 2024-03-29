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بالفيديو.. مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في البازورية جنوب لبنان

أخبار العالم العربي

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استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق عام البازورية - وادي جيلو في قضاء صور في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل شخص كان في السيارة.

وحسب المعلومات فقد تمكنت فرق الإسعاف تمكنت من انتشال جثة الشخص الذي كان في السيارة المستهدفة، فيما تعمل فرق الإطفاء على إخماد النيران.

وقد أفادت قناة "المنار" بأنه تم إطلاق "صلية صاروخية باتجاه مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا".

المصدر:  RT

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