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بالفيديو.. صواريخ "حزب الله" اللبناني تضرب قوة عسكرية إسرائيلية ومستوطنة كريات شمونة

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بالفيديو.. صواريخ
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عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه في وقت سابق لقوة مشاة تابعة للجيش الإسرائيلي ومستوطنة كريات شمونة في شمال إسرائيل بالصواريخ.

ونشر الإعلام الحربي "في "حزب الله" مقطعي فيديو يظهران "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية تموضعاً لقوة مشاة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في حرش راميم عند الحدود اللبنانية الفلسطينية"، و"مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مستوطنة كريات شمونة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بصليات من الصواريخ"، بتاريخ 27 مارس الجاري (يوم الأربعاء).

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هذا وتزداد حدة مؤخرا الاشتباكات بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، حيث بدأت تطال المدنيين بشكل أكبر، إذ كان مراسلنا قد أفاد يوم الأربعاء بمقتل 7 لبنانيين في غارة جوية استهدفت مركزا للجمعية الطبية الإسلامية في بلدة الهبارية.

وكان "حزب الله" قد نعى 6 من عناصره، 2 منهم مسعفان سقطا في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدتي الناقورة وطير حرفا جنوب لبنان.

كما يقصف الجيش الإسرائيلي "أهدافا" في عمق لبنان، ما يجعل الجبهة تتخطى البلدات الجنوبية اللبنانية، وسط تحذيرات دولية وأممية من اتساع رقعة الحرب.

المصدر: RT

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