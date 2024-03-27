الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على خلية مسلحة تواجدت داخل مبنى عسكري لحزب الله جنوب لبنان (فيديو)

قال الجيش الإسرائيلي مساء يوم الأربعاء إن مقاتلاته قصفت خلية تابعة لحزب الله تواجدت داخل مبنى عسكري في منطقة طير حرفا بجنوب لبنان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن المقاتلات هاجمت خلية أخرى في منطقة الناقورة جنوب لبنان.

ونشرت القوات الإسرائيلية مقطع فيديو قالت إنه يوثق لاستهداف الخلية في الناقورة.

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وكان مراسل RT قد أفاد بأن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات استهدفت منزلا قرب أحد المقاهي في بلدة الناقورة جنوب لبنان.

من جهتها ذكرت وسائل إعلام لبنانية أنه تم تسجيل غارة إسرائيلية على بلدة طير حرفا استهدفت منزلا بصاروخين أحدهما لم ينفجر فيما الثاني دمره بالكامل.

هذا ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا مع تصاعد حدة الاشتباكات من الثامن من أكتوبر 2023.

ومع ارتفاع وتيرة التصعيد والقصف من الجانبين، أعلن قائد المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي الجنرال أوري غوردين، أن القوات الإسرائيلية ستواصل "النهج الهجومي" في مواجهة "حزب الله" اللبناني.

المصدر: RT