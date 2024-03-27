غارة إسرائيلية تستهدف منزلا قرب أحد المقاهي في بلدة الناقورة جنوب لبنان (فيديو)

أفاد مراسل RT بأن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات استهدفت منزلا قرب أحد المقاهي في بلدة الناقورة جنوب لبنان وسط أنباء عن وقوع إصابات.

وأوضح مراسلنا: "نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على منزل قرب أحد المقاهي في بلدة الناقورة جنوب لبنان حيث هرعت إلى مكان الحادث سيارات الإسعاف".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "الجيش الإسرائيلي قصف من مواقعه المتاخمة لبلدة عيتا الشعب، أطراف البلدة والمناطق المجاورة، حيث سقطت قذيفتان مدفعيتان بين بلدتي الطيبة وعديسة".

كما أضافت أنه "تم تسجيل غارة إسرائيلية على بلدة طير حرفا استهدفت منزلا بصاروخين أحدهما لم ينفجر، فيما الثاني دمره بالكامل".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن عضوا رئيسيا في "الجماعة الإسلامية" قتل بغارة جوية على جنوب لبنان، فيما أكد "حزب الله" أن الغارة استهدفت مركز الجمعية الطبية الإسلامية وأدت إلى مقتل مدنيين.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا مع تصاعد حدة الاشتباكات، فيما جددت قيادة "اليونيفيل" العاملة في لبنان "الدعوات لجميع الأطراف لإلقاء أسلحتهم وإعادة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 والعمل نحو حل سياسي ودبلوماسي".

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المصدر: RT