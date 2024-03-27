مراسلنا: مقتل 7 لبنانيين بغارة إسرائيلية على مركز صحي ببلدة الهبارية جنوب لبنان

أفاد مراسلنا الأربعاء، بمقتل 7 لبنانيين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركزا للجمعية الطبية الإسلامية في بلدة الهبارية، جنوب لبنان.

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وقالت إدارة جمعية الإسعاف اللبنانية المشرفة على جهاز الطوارئ والإغاثة في بيان، إن "هذا الإستهداف هو جريمة نكراء بكل المعايير وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية ونحمل الجهة المنفذة لهذه الجريمة النكراء كامل المسؤولية كما نطالب السلطات اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المجرمين في المحاكم الدولية".

وأظهرت مشاهد مصورة حجم الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية وأعمال رفع أنقاض مبنى مركز الطوارئ المستهدف في الهبارية.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا مع تصاعد حدة الاشتباكات، حيث وسع الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة دائرة الاشتباك، منفذا غارات في منطقة بعلبك شرقا، والبقاع الغربي.

وفيما جددت قيادة "اليونيفيل" العاملة في لبنان "الدعوات لجميع الأطراف الفاعلة لإلقاء أسلحتهم وإعادة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 والعمل نحو حل سياسي ودبلوماسي"، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من واشنطن، أن"عدم تحقيق نصر حاسم في غزة قد يجعل إسرائيل أقرب إلى حرب في الشمال".

المصدر:RT