مراسلتنا: استهداف سيارة بمسيرة إسرائيلية في بلدة الصويري بالبقاع الغربي بلبنان

أفادت مراسلتنا في لبنان، اليوم الأحد، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة الصويري بمنطقة البقاع الغربي، في عمق لبنان، وأن هناك أنباء عن وقوع إصابات.

وقالت مراسلتنا، إن مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة من نوع (رابيد) في بلدة الصويري في البقاع الغربي التي تبعد كيلومترات قليلة عن الحدود اللبنانية السورية، وسط معلومات عن وقوع إصابتين.

يذكر أنها المرة الأولى التي تستهدف هذه المنطقة في البقاع الغربي بعمق لبنان منذ بدء القصف المتبادل بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، بعد تصاعد أحداث غزة.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا، مع تصاعد حدة الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي. فيما جددت قيادة "اليونيفيل" العاملة في لبنان "الدعوات لجميع الأطراف الفاعلة لإلقاء أسلحتهم، وإعادة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701، والعمل نحو حل سياسي ودبلوماسي".

المصدر: RT