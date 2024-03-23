"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه تجهيزات تجسسية في موقع الرادار الإسرائيلي (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهدافه للتجهيزات التجسسية في موقع الرادار التابع للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا جنوبي لبنان.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر"مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية التجهيزات التجسسية في موقع الرادار التابع للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة".

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني في وقت سابق، استهدافه مواقع عسكرية مهمة وجنودا إسرائيليين جنوبي البلاد، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا، مع تصاعد حدة الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي. فيما جددت قيادة "اليونيفيل" العاملة في لبنان "الدعوات لجميع الأطراف الفاعلة لإلقاء أسلحتهم، وإعادة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701، والعمل نحو حل سياسي ودبلوماسي".

إقرأ المزيد

المصدر: RT