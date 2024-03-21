"حزب الله" اللبناني يستهدف نقطة استخبارات عسكرية إسرائيلية في مستوطنة المطلة (فيديو)

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهداف نقطة تموضع ‌‏لقوة استخبارات عسكرية إسرائيلية في مستوطنة المطلة.

وقال الحزب في بيان منفصل حول العملية: "الساعة 14:25 قام مجاهدونا باستهداف نقطة تموضع ‌‏لقوة استخبارات عسكرية في مستعمرة المطلة وأصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل ‌‏وجريح".

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا، مع تصاعد حدة الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي. فيما جددت قيادة "اليونيفيل" العاملة في لبنان "الدعوات لجميع الأطراف الفاعلة لإلقاء أسلحتهم، وإعادة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701، والعمل نحو حل سياسي ودبلوماسي".

المصدر: RT