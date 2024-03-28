إعلام إسرائيلي: بعد 100 يوم من القتال في قطاع غزة لواء غولاني يتجه إلى حدود لبنان

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس، أن لواء النخبة في الجيش الإسرائيلي "غولاني" الذي انسحب من قطاع غزة في ديسمبر الماضي، وصل إلى الحدود مع لبنان ليبدأ عمله هناك.

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية توترات مع جيش الاحتلال منذ أن أطلقت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، ردا على الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وقال "حزب الله" اللبناني إنه قصف بالمدفعية صباح اليوم الخميس مقر قيادة كتيبة "ليمان" المستحدث في الجليل الغربي شمالي الأراضي المحتلة، إضافة إلى قصف مستوطنتي غورن وشلومي ردا على "مجزرتي الناقورة وطيرحرفا والاعتداء على الطواقم الطبية".

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن "حزب الله" أطلق أكثر من 20 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الغربي. والشهر الماضي، أفادت قناة "كان" الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي قرر إعادة اللواء السابع إلى خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد سحبه من القطاع.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي حينذاك إن الجيش قرر سحب الفرقة 36 التي تضم اللواء غولاني واللواء 188 واللواء السابع من سلاح المدرعات، وفرقة الإطفاء التابعة لسلاح المدفعية ولواء عتسيوني الاحتياطي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي، إنشاء لواء إقليمي جديد على الحدود السورية اللبنانية تحت اسم لواء "الجبال"، في إطار تعديل الرد العملياتي على الحدود الشمالية.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار، فيما تتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق، تطال جميع الأراضي اللبنانية مع تصاعد حدة الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT