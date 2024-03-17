منذ ساعات الفجر.. "حزب الله" اللبناني ينفذ 5 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي ويؤكد تحقيق إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد، استهدافه لمواقع عسكرية وجنود إسرائيليين جنوبي الحدود، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة:

- عند الساعة 03:30 من عصر اليوم ‏الأحد (بتوقيت لبنان): "‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع المرج ‏بقذائف المدفعية".‏ ‏

- عند الساعة 03:15 من عصر اليوم ‏الأحد: "‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية".‏ ‏

- عند الساعة 02:00 من بعد ظهر اليوم ‏الأحد: "‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏التجهيزات التجسسية في موقع العاصي برشاشات (14.5) وأصابوها إصابةً مباشرة".‏ ‏

- عند الساعة 12:50 من ظهر اليوم ‏الأحد: "‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".‏ ‏

- عند الساعة 02:20 من صباح اليوم ‏الأحد: "‏استهدفت ‏المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود العدو ‏مقابل بلدة الوزاني بالأسلحة المناسبة، وأصابت أهدافها بدقة".

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار، فيما تتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق، تطال جميع الأراضي اللبنانية مع تصاعد حدة الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT

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