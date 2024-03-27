"حزب الله" ينعى 6 من عناصره قتلوا في قصف إسرائيلي جنوب لبنان (صور)

نعى "حزب الله" اللبناني 6 من عناصره 2 منهم مسعفان سقطا في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدتي الناقورة وطير حرفا جنوب لبنان.

وارتفعت الحصيلة النهائية للغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدتي الناقورة وطير حرفا جنوب لبنان إلى 9 قتلى 6 منهم عناصر في "حزب الله" و2 منهم مسعفان ومدني واحد.

وذكر مراسل RT أسماء القتلى الذين سقطوا في الغارات الإسرائيلية بالتفصيل وهم: "علي عباس يزبك، وعلي محسن عقيل، وكامل فيصل شحادة (مسعف الهيئة الصحية)، وحسن حسين حسن (مسعف الهيئة الصحية)، وحسين علي زهور، وإسماعيل علي مطلق، وفي حركة أمل 2 أحدهما مسعف في جمعية الرسالة حسين أحمد جهير(مسعف)، وعلي أحمد مهدي، وعصام هاشم جهير(مدني)".

وذكرت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية مساء يوم الأربعاء، بسقوط قتلى وعدد من الجرحى إثر غارة إسرائيلية طالت بلدتي طير حرفا والناقورة.

وقال الجيش الإسرائيلي مساء يوم الأربعاء إن مقاتلاته قصفت خلية تابعة لحزب الله تواجدت داخل مبنى عسكري في منطقة طير حرفا بجنوب لبنان.

وتعرضت بلدة طير حرفا منذ بدء المواجهات الحدودية بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" لعشرات الغارات، ما أدى إلى تدمير بعض المنازل بشكل كلي، وفق الوكالة اللبنانية الرسمية.

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هذا ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا مع تصاعد حدة الاشتباكات، فيما جددت قيادة "اليونيفيل" العاملة في لبنان "الدعوات لجميع الأطراف لإلقاء أسلحتهم وإعادة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 والعمل نحو حل سياسي ودبلوماسي".

المصدر: RT