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سقوط 8 قتلى وعدد من الجرحى بغارة إسرائيلية على بلدتي طير حرفا والناقورة جنوب لبنان (فيديو + صور)

أخبار العالم العربي

سقوط 8 قتلى وعدد من الجرحى بغارة إسرائيلية على بلدتي طير حرفا والناقورة جنوب لبنان (فيديو + صور)
Legion-Media
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أفادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية مساء يوم الأربعاء، بسقوط 8 قتلى وعدد من الجرحى إثر غارة إسرائيلية طالت بلدتي طير حرفا والناقورة والبحث جار عن مفقودين تحت الانقاض.

وذكرت الوكالة أنه "تم تسجيل غارة على بلدة طيرحرفا استهدفت منزلا بصاروخين أحدهما لم ينفجر، فيما الثاني دمره بالكامل، كما سقط 5 ضحايا، بينهم عناصر من الهيئة الصحية الإسلامية".

وأشارت إلى "سقوط 3 أشخاص في القصف على استراحة في بلدة الناقورة، فيما نقل عدد من الجرحى إلى مستشفيات صور للمعالجة، وتجمع عدد كبير من الأهالي للتبرع بالدم أمام المستشفيات".

سقوط 8 قتلى وعدد من الجرحى بغارة إسرائيلية على بلدتي طير حرفا والناقورة جنوب لبنان (فيديو + صور)

وأظهر مقطع فيديو متداول سيارات الإسعاف وهي تهرع في طريقها إلى مكان الحادث.

وتعرضت بلدة طير حرفا منذ بدء المواجهات الحدودية بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" لعشرات الغارات، ما أدى إلى تدمير بعض المنازل بشكل كلي، وفق الوكالة اللبنانية الرسمية.

سقوط 8 قتلى وعدد من الجرحى بغارة إسرائيلية على بلدتي طير حرفا والناقورة جنوب لبنان (فيديو + صور)

سقوط 8 قتلى وعدد من الجرحى بغارة إسرائيلية على بلدتي طير حرفا والناقورة جنوب لبنان (فيديو + صور)

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا مع تصاعد حدة الاشتباكات، فيما جددت قيادة "اليونيفيل" العاملة في لبنان "الدعوات لجميع الأطراف لإلقاء أسلحتهم وإعادة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 والعمل نحو حل سياسي ودبلوماسي".

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غارة إسرائيلية تستهدف منزلا قرب أحد المقاهي في بلدة الناقورة جنوب لبنان (فيديو)
غارة إسرائيلية تستهدف منزلا قرب أحد المقاهي في بلدة الناقورة جنوب لبنان (فيديو)

المصدر: وكالة الإعلام اللبنانية

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