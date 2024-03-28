مصر.. 5 حرائق ضخمة في مارس فهل ثمة رابط بينها؟.. جدل في مواقع التواصل (فيديو)

تواصل اندلاع الحرائق في شهر مارس في مناطق مختلفة من مصر ما أثار العديد من التساؤلات وحالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول ما إذا كان ثمة رابط بينها.

وآخر هذه الحرائق ذاك الذي اندلع منذ ساعات في مقر مصنع أنابيب بترول بالقطامية في القاهرة الجديدة، مسببا خسائر مادية كبيرة وإصابات في صفوف العمال.

اندلاع حريق بمقر شركة غاز في «القطامية» بالقاهرة الجديدة pic.twitter.com/KAaXGEkGm3 — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) March 27, 2024

ووقع أمس الأربعاء حريق هائل جراء انفجارات متتالية في محطات للصرف الصحي في نطاق القاهرة، نتيجة تسرب بترولي إليها، حسبما أفاد مسؤولون مصريون.

وأرجعت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى الحادثة إلى "تسرب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحي أدى إلى إشعال حرائق بخمسة مواقع تابعة للشركة في محطتي القلج والخصوص وغرف الاتصال بينها".

ومساء الثلاثاء، التهمت النيران في منطقة البحوث التابعة لقرية أم عزام بمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية المصرية، مخلفات زراعية وانتقلت لأراض مجاورة ممتلئة بالمحاصيل.

ومنذ أيام، نشب حريق ضخم في فندق عائم بالنيل، يدعى "أمريكانا"، وتمكنت السلطات من إخماد النيران والسيطرة على الحريق. وتبين أن الفندق كان خاليا من النزلاء وقت وقوع الحادثة، فيما تحقق السطات لمعرفة سبب وقوعها وكشف ملابساته وحصر الخسائر.

وفي محافظة بورسعيد، تمكنت قوات الحماية المدنية المصرية من إنقاذ 7 أشخاص محتجزين داخل وحداتهم السكنية بعد حريق هائل ببرج سكني.

انفجارات المرج الجديدة وحريق في شركة بتروجاس في نفس اليوم!!!

خلال أسبوعين عدة حرائق متتالية ولسه الجو مش حر

عندي احساس عالي بنظرية المؤامرة

اللهم احفظ مصر 🇪🇬 pic.twitter.com/b3dafWPJb4 — داليا عاصمDalia Asem (@daliaassem1) March 28, 2024

كما أتى مؤخرا حريق هائل على استوديو الأهرام للتصوير السينمائي الواقع بمنطقة الجيزة في القاهرة، وهو أحد أعرق ستوديوهات السينما في مصر والعالم العربي إذ تم تأسيسه قبل 80 عاما.

وأثارت هذه الحرائق المتتالية تفاعلا كبيرا بين النشطاء، حيث تساءل العديد منهم عن وجود رابط بين كل هذه الحوادث التي تفصلها مدة زمنية قصيرة جدا، وسط العديد من الفرضيات المطروحة خاصة لمحبي نظرية المؤامرة.

🚨🚨اليوم في مصر اكتر من خمس حرائق ضخمه ما بين محطات صرف وشركات غاز ومصانع ومخازن



والحكومه وابو خط احمر مستكترين بيان للشعب يوضحوا فيه سبب الحرائق



حد يطلع يقول اي حاجه حتى لو تقولوا الاخوان او اهل الشر او حتي حماس 😂#السيسي#مصر#القاهرة#السفارة_الإسرائيلية#حريق_القاهرةpic.twitter.com/jpafyY4cq5 — صائد الذباب (@MoRebelx) March 28, 2024

ليه محدش اتكلم عن الانفجار اللي حصل في مصر انهاردا؟

انفجار 3 محطات صرف صحي بالخانكة والمرج والخصوص وادى الى اصابة 5 اشخاص واتنقلوا المستشفى

اي اللي بيحصل في مصر حرايق وانفجارات كل يوم ياترى مين اللي بيعمل كده ؟؟؟ pic.twitter.com/4Udf7KtGkX — مـريـم الـسـيـد🇵🇸🇪🇬 (@maryameei__) March 27, 2024

أحمد موسى: 🗣

الحرائق تنتشر في مصر.. أمر مثير ويحتاج لتفسير.. مينفعش الحرائق دي كلها.. بقالنا 10 أيام كل يوم فيه 2 أو 3 حرائق ما الذي يحدث؟.. النهاردة بس حرائق بدمياط والإسماعيلية والمرج والقطامية. pic.twitter.com/ZlHb5Tyie6 — Cairo 24 - القاهرة 24 (@cairo24_) March 27, 2024

المصدر: RT