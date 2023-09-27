أمن إقليم كردستان: توقيف عدة أشخاص بينهم مالك القاعة المحترقة على خلفية كارثة "عرس الموصل"

ألقت المؤسسات الأمنية التابعة لمجلس أمن إقليم كردستان، القبض على مالك قاعة المناسبات التي اندلعت فيها النيران بقضاء الحمدانية وتسببت بحادث مأساوي راح ضحيته المئات الليلة الماضية.

وأعلنت القوات الأمنية بإقليم كردستان القبض على صاحب القاعة التي شبّت فيها النيران بقضاء الحمدانية وتسببت بفاجعة مأساوية راح ضحيتها المئات خلال حفل زفاف في نينوى الليلة الماضية.

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وجاء في بيان صادر عن مجلس أمن إقليم كردستان: "في وقت سابق، أصدرت وزارة الداخلية أمراً بالقبض على عدد من الأشخاص، بينهم صاحب القاعة المدعو (سمیر سلیمان کرومی رفو اسو)".

وأضاف البيان: "بعد ورود مذكرة توقيف، قامت مؤسساتنا في مجلس أمن الإقليم في أربيل بإلقاء القبض على صاحب القاعة وتسليمه وفق مذكرة قضائية إلى وزارة الداخلية في حكومة العراق الاتحادية".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت دائرة صحة محافظة نينوى العراقية، بتسجيل 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصابا كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعة الأعراس في الحمدانية.

وأفادت المعلومات الأولية باستخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف مما أدى إلى اشتعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر.

هذا وقد تم فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية للتأكد من أسباب اندلاع الحريق وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

بدوره، أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، عن تعازيه لأسر الضحايا بحادثة الحريق المأساوي، ووجّه وزارة الصحة بالتحرك الفوري إلى محل الحادث وتقديم المساعدة المُمكنة.

المصدر: RT