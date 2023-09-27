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مقتل أكثر من 100 شخص في فرحهما.. ما مصير عروسي الموصل؟ (فيديو)

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مقتل أكثر من 100 شخص في فرحهما.. ما مصير عروسي الموصل؟ (فيديو)
تعبيرية
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كشفت وسائل إعلام عراقية نقلا عن مصادر عائلية مقربة من عروسي الموصل، مصيرهما، عقب حريق اندلع في صالة الأفراح حيث كان يقيمان فرحهما.

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وقال أحد ضيوف حفل الزفاف لقناة الأولى العراقية الخاصة إن "العروس والعريس بخير، لقد كنت معهما للتو، لكن حالتهما مدمرة بسبب ما حدث للناس هنا".

وذكر بيان للدفاع المدني العراقي أن سبب الحريق هو "الألعاب النارية والشموع والمواد الأخرى التي استخدمت خلال حفل الزفاف في قاعة الهيثم للأفراح في قضاء الحمدانية شرقي الموصل".

وأعلن الهلال الأحمر العراقي، صباح الأربعاء، أن عدد ضحايا ومصابي "فرح الموصل" وصل إلى 450 شخصا، بينهم أكثر من 100 قتيل.

وعلى الأثر أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الحداد العام في مؤسسات الدولة كافة، لمدة ثلاثة أيام، وأمر بشكيل لجنة تحقيقية تباشر على الفور في التحقيق وكشف ملابسات الحادث.

المصدر: RT

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