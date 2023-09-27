مقتل أكثر من 100 شخص في فرحهما.. ما مصير عروسي الموصل؟ (فيديو)

كشفت وسائل إعلام عراقية نقلا عن مصادر عائلية مقربة من عروسي الموصل، مصيرهما، عقب حريق اندلع في صالة الأفراح حيث كان يقيمان فرحهما.

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وقال أحد ضيوف حفل الزفاف لقناة الأولى العراقية الخاصة إن "العروس والعريس بخير، لقد كنت معهما للتو، لكن حالتهما مدمرة بسبب ما حدث للناس هنا".

مقربون من عائلتهم يؤكدون: العريس والعروس على قيد الحياة وتمكنوا من الخروج وهم بصحة جيدة . pic.twitter.com/VCpnGHAqbx — ريحانه المصطفئ🌿🌿🍃 (@alhashed_1) September 27, 2023

وذكر بيان للدفاع المدني العراقي أن سبب الحريق هو "الألعاب النارية والشموع والمواد الأخرى التي استخدمت خلال حفل الزفاف في قاعة الهيثم للأفراح في قضاء الحمدانية شرقي الموصل".

فاجعة في #العراق..

حريق في صالة أفراح يودي بحياة أكثر من 100 شخص حتى الآن بمن فيهم العريس والعروس، والسبب إشعال الألعاب النارية في صالة مغلقة.#نينوى#حريق_الحمدانيةpic.twitter.com/31bMd3BvgE — أسامة الحمَد (@OsamaAlhamad_RT) September 27, 2023

وأعلن الهلال الأحمر العراقي، صباح الأربعاء، أن عدد ضحايا ومصابي "فرح الموصل" وصل إلى 450 شخصا، بينهم أكثر من 100 قتيل.

وعلى الأثر أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الحداد العام في مؤسسات الدولة كافة، لمدة ثلاثة أيام، وأمر بشكيل لجنة تحقيقية تباشر على الفور في التحقيق وكشف ملابسات الحادث.

المصدر: RT