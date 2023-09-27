كارثة.. 100 وفاة و 150 مصابا في حريق نينوى بقاعة أعراس شمال العراق (صور + فيديو)
أفادت دائرة صحة محافظة نينوى العراقية، فجر اليوم الأربعاء، بتسجيل 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصابا كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات الأعراس في الحمدانية.
من جانبها، أعلنت مديرية الدفاع المدني استنفار أقصى إمكاناتها من فرق الإطفاء والإنقاذ التخصصية وسارعت بإخراج وإنقاذ العوائل من داخل قاعة للأعراس مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال، ومخالفة لتعليمات السلامة، ومحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة.
وذكرت في بيان أن فرق الدفاع المدني قامت بتطويق النيران ونفذت عمليات اقتحام مباشر ونجحت بالدخول وسط القاعة المحترقة وأنقذت العوائل من نساء وأطفال بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد للحريق الذي أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال بخسة التكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران.
وأفادت بأن المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف مما أدى إلى إشتعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر.
وأكدت أن ألسنة اللهب انتشرت بسرعة كبيرة، مشيرة إلى أن الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق ألواح الإيكوبوند البلاستيكية سريعة الاشتعال تسببت بوقوع ضحايا وإصابات بين العوائل، ما فاقم الأمر.
وتم فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية للتأكد من أسباب اندلاع الحريق وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى اتصالا هاتفيا بمحافظ نينوى للوقوف على تداعيات الحريق.
🔴 عاجل/ صحة نينوى: تسجيل 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات الأعراس في الحمدانية..https://t.co/M9fL3ZcCg0pic.twitter.com/1ewwwxj790— ﮼ترافة🖤|| (@tarafapg) September 26, 2023
🛑 تسجيل اكثر من 100 حالة وفاة وعشرات المصابين كحصيلة أولية جراء حريق اندلع في قاعات أعراس في #الحمدانيه#الموصل#نينوى#العراق#الدفاع_المدنيpic.twitter.com/WiUR4vR07J— jamal aldori (@AldoriJamal) September 26, 2023
اللهم الطف باخواننا بالعراق ومحافظة نينوى— ﮼عادل،الحسينان🧡 (@alhosainan) September 26, 2023
على مصابهم الجلل
وارحم موتاهم واشفي جرحاهم والهمهم الصبر والسلوان #حريق_نينوىhttps://t.co/Fp5t8MMD0O
الصور الاولى لما تبقى من قاعة ابن الهيثم للحفلات والاعراس التي التهمها حريق هائل في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى اسفر عن مصرع واصابة مئات الاسخاص.— صهيب الزبيدي (@SuhaibalZubaidi) September 26, 2023
اللهم ارحم اهلنا واخواننا في الموصل 💔 pic.twitter.com/CLEIGkh0T0
طبية: 100 قتيل وأكثر من 150 مصابًا في حصيلة أولية لحريق نشب في قاعات الأعراس بقضاء #الحمدانية في محافظة #نينوى شمالي ##صنعاء#اليمن#اب#عاجلpic.twitter.com/oy9ov1TH3J— الحضرمي الشبواني (@Ok81103753) September 26, 2023
#العراق: 70 وفاة على الأقل بينهم العروسان وعشرات الإصابات، بعد اشتعال سقف قاعة الهيثم للأعراس وانهياره، في قضاء الحمدانية بمحافظة #نينوى.— MOHAMED MDN 🇲🇦 (@Medmdn17_) September 26, 2023
انا لله وانا اليه راجعون.#عرس_الحمدانيةpic.twitter.com/waJS08TowR
الصور الأولية من مكان الحريق في #نينوى#حريق_نينوى#أخبار_الآنpic.twitter.com/vwQWadnmY7— Akhbar Al Aan أخبار الآن (@akhbar) September 26, 2023
🔴 عاجل— العراق برس (@aliraqplus) September 26, 2023
فاجعـة تهز قضاء الحمدانية - بخديدا حريق كبير يلتهم قاعة الهيثم للأعراس ونقل المصابين الى مسشتفى الحمدانية وسط مطالبات بالتدخل العاجل لإسعاف الجرحى والمصابين. pic.twitter.com/B1D3fNgDKh
بردا وسلاما ع أهالي سهل نينوئ— walaahameed1971 (@walaahameed1971) September 26, 2023
اشتعال حريق في سقف وبناية قاعة الهيثم للاعراس اثناء احد الاعراس في منطقة بغديدا ( الحمدانية) سهل نينوئ ويتم الآن البحث عن ناجين من هذه الفاجعة pic.twitter.com/tOrHThDCbi
#عاجل : صحة نينوى: 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات الأعراس في #الحمدانية. pic.twitter.com/cWXs02rlEe— ديالى 24 :: Diyala 24 (@diyala__24) September 26, 2023
المصدر: RT