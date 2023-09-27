كارثة.. 100 وفاة و 150 مصابا في حريق نينوى بقاعة أعراس شمال العراق (صور + فيديو)

أفادت دائرة صحة محافظة نينوى العراقية، فجر اليوم الأربعاء، بتسجيل 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصابا كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات الأعراس في الحمدانية.

من جانبها، أعلنت مديرية الدفاع المدني استنفار أقصى إمكاناتها من فرق الإطفاء والإنقاذ التخصصية وسارعت بإخراج وإنقاذ العوائل من داخل قاعة للأعراس مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال، ومخالفة لتعليمات السلامة، ومحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة.

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وذكرت في بيان أن فرق الدفاع المدني قامت بتطويق النيران ونفذت عمليات اقتحام مباشر ونجحت بالدخول وسط القاعة المحترقة وأنقذت العوائل من نساء وأطفال بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد للحريق الذي أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال بخسة التكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران.

وأفادت بأن المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف مما أدى إلى إشتعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر.

وأكدت أن ألسنة اللهب انتشرت بسرعة كبيرة، مشيرة إلى أن الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق ألواح الإيكوبوند البلاستيكية سريعة الاشتعال تسببت بوقوع ضحايا وإصابات بين العوائل، ما فاقم الأمر.

وتم فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية للتأكد من أسباب اندلاع الحريق وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى اتصالا هاتفيا بمحافظ نينوى للوقوف على تداعيات الحريق.

🔴 عاجل/ صحة نينوى: تسجيل 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات الأعراس في الحمدانية..https://t.co/M9fL3ZcCg0pic.twitter.com/1ewwwxj790 — ﮼ترافة🖤|| (@tarafapg) September 26, 2023

اللهم الطف باخواننا بالعراق ومحافظة نينوى



على مصابهم الجلل

وارحم موتاهم واشفي جرحاهم والهمهم الصبر والسلوان #حريق_نينوىhttps://t.co/Fp5t8MMD0O — ﮼عادل،الحسينان🧡 (@alhosainan) September 26, 2023

الصور الاولى لما تبقى من قاعة ابن الهيثم للحفلات والاعراس التي التهمها حريق هائل في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى اسفر عن مصرع واصابة مئات الاسخاص.



اللهم ارحم اهلنا واخواننا في الموصل 💔 pic.twitter.com/CLEIGkh0T0 — صهيب الزبيدي (@SuhaibalZubaidi) September 26, 2023

#العراق: 70 وفاة على الأقل بينهم العروسان وعشرات الإصابات، بعد اشتعال سقف قاعة الهيثم للأعراس وانهياره، في قضاء الحمدانية بمحافظة #نينوى.



انا لله وانا اليه راجعون.#عرس_الحمدانيةpic.twitter.com/waJS08TowR — MOHAMED MDN 🇲🇦 (@Medmdn17_) September 26, 2023

🔴 عاجل

فاجعـة تهز قضاء الحمدانية - بخديدا حريق كبير يلتهم قاعة الهيثم للأعراس ونقل المصابين الى مسشتفى الحمدانية وسط مطالبات بالتدخل العاجل لإسعاف الجرحى والمصابين. pic.twitter.com/B1D3fNgDKh — العراق برس (@aliraqplus) September 26, 2023

بردا وسلاما ع أهالي سهل نينوئ

اشتعال حريق في سقف وبناية قاعة الهيثم للاعراس اثناء احد الاعراس في منطقة بغديدا ( الحمدانية) سهل نينوئ ويتم الآن البحث عن ناجين من هذه الفاجعة pic.twitter.com/tOrHThDCbi — walaahameed1971 (@walaahameed1971) September 26, 2023

#عاجل : صحة نينوى: 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات الأعراس في #الحمدانية. pic.twitter.com/cWXs02rlEe — ديالى 24 :: Diyala 24 (@diyala__24) September 26, 2023

المصدر: RT