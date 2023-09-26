وسائل إعلام: استخراج جثمان العروسين ووفاة 70 شخصا في حريق قاعة مناسبات بنينوى (فيديو)

أفاد مصدر أمني عراقي بوفاة نحو 70 شخصا على الأقل بينهم نساء ورجال وأطفال جراء الحريق الذي اندلع داخل قاعة مناسبات في نينوى شرق الموصل.

وقال المصدر لـ"السومرية نيوز" إن الحصيلة الأولية لضحايا الحريق الذي اندلع داخل قاعة مناسبات، وفاة نحو 70 شخصا بينهم نساء ورجال وأطفال، مشيرا إلى "تسجيل إصابة أكثر من 200 شخص".

وأضاف المصدر أنه تم استخراج جثمان العروسين من داخل القاعة فيما لا يزال نحو 300 شخص داخل القاعة تجري عملية انقاذهم.

وكان مصدر أمني قد أفاد اليوم الثلاثاء باندلاع حريق داخل قاعة مناسبات شرقي الموصل بمحافظة نينوى.

من جهته، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود الإغاثية.

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وذكر بيان مكتبه الاعلامي أنه أجري اتصالا هاتفيا بمحافظ نينوى للوقوف على تداعيات الحريق.

بدوره، وجّه وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي باستنفار دوائر الوزارة في محافظة نينوى والدوائر المجاورة لها لإسعاف وعلاج المصابين في حادث الحريق في قضاء الحمدانية وتقديم الرعاية الصحية لهم وارسال شحنات تعزيزات طبية من بغداد والمحافظات الأخرى.

وقال مراسل RT في العراق أن مستشفيات محافظة نينوى وإقليم كردستان العراقي دخلت في حالة إنذار لاستقبال المصابين.

المصدر: السومرية نيوز+ RT