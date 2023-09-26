السوداني يستنفر الصحة والداخلية لاحتواء تداعيات حريق صالة الأفراح في نينوى (فيديو)

أجرى رئيس حكومة العراق محمد شياع السوداني اتصالا هاتفيا بمحافظ نينوى للوقوف على تداعيات الحريق الذي شب في إحدى قاعات الأعراس ووجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود الإغاثية.

وذكر بيان المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي أن السوداني يجري اتصالا هاتفيا بمحافظ نينوى، للوقوف على تداعيات الحريق الذي وقع في إحدى قاعات الأعراس بقضاء الحمدانية في سهل نينوى.

ولفت البيان إلى أن رئيس الحكومة وجّه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء الحادث المؤسف.

من جهته، وجه وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي باستنفار دوائر الوزارة في محافظة نينوى والدوائر المجاورة لها لإسعاف وعلاج المصابين في حادث الحريق في قضاء الحمدانية وتقديم الرعاية الصحية لهم وارسال شحنات تعزيزات طبية من بغداد والمحافظات الأخرى.

وقبل قليل، أفاد مراسل RT في العراق بأن العشرات من المدنيين لقوا حتفهم وأصيب آخرون في حريق شب في قاعة للمناسبات بمحافظة نينوى.

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وذكر مراسلنا، أن قاعة للمناسبات احترقت في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى كانت تضم المئات من الأشخاص. مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى وفاة 9 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

وبيّن أن مستشفيات محافظة نينوى وإقليم كردستان العراقي دخلت في حالة استنفار لاستقبال المصابين.

المصدر: RT