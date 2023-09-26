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مراسلنا: مصرع وإصابة العشرات بحريق في قاعة مناسبات بمحافظة نينوى العراقية (فيديو)

أخبار العالم العربي

مراسلنا: مصرع وإصابة العشرات بحريق في قاعة مناسبات بمحافظة نينوى العراقية (فيديو)
Globallookpress
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن العشرات من المدنيين لقوا حتفهم وأصيب آخرون في حريق نشب في قاعة للمناسبات بمحافظة نينوى.

وذكر مراسلنا أن قاعة للمناسبات احترقت في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى كانت تضم المئات من الأشخاص. مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى وفاة 9 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

وبيّن أن مستشفيات محافظة نينوى وإقليم كردستان العراقي دخلت في حالة إنذار لاستقبال المصابين.

المصدر: RT

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