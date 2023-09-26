مراسلنا: مصرع وإصابة العشرات بحريق في قاعة مناسبات بمحافظة نينوى العراقية (فيديو)

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن العشرات من المدنيين لقوا حتفهم وأصيب آخرون في حريق نشب في قاعة للمناسبات بمحافظة نينوى.

وذكر مراسلنا أن قاعة للمناسبات احترقت في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى كانت تضم المئات من الأشخاص. مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى وفاة 9 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

بردا وسلاما ع أهالي سهل نينوئ

اشتعال حريق في سقف وبناية قاعة الهيثم للاعراس اثناء احد الاعراس في منطقة بغديدا ( الحمدانية) سهل نينوئ ويتم الآن البحث عن ناجين من هذه الفاجعة pic.twitter.com/tOrHThDCbi — walaahameed1971 (@walaahameed1971) September 26, 2023

وبيّن أن مستشفيات محافظة نينوى وإقليم كردستان العراقي دخلت في حالة إنذار لاستقبال المصابين.

المصدر: RT