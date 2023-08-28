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إخماد حريق اندلع بمخازن للخشب في بغداد (فيديو)

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إخماد حريق اندلع بمخازن للخشب في بغداد (فيديو)
السومرية
حريق في مخازن للخشب في العراق
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أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، الاثنين، إحكام سيطرتها على حريق اندلع داخل عدد من المخازن في منطقة حي تونس شمال العاصمة بغداد.

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وذكرت المديرية، في بيان أنه "بتوجيه ومتابعة وزير الداخلية وقيادة مدير عام الدفاع المدني اللواء محسن كاظم علك، أحكمت فرقنا سيطرتها الكاملة على حادث حريق اندلع داخل 5 مخازن كبيرة للخشب ومواد النجارة شديدة الاحتراق في منطقة حي تونس شمال بغداد".

وأضافت أن "فرق الدفاع استنفرت وطوقت النيران وعزلت المخازن المحترقة عما يجاورها ونجحت بالدخول وسط تلك المخازن وأحكمت سيطرتها الكاملة على النيران وأنهت أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وطالب الدفاع المدني، بـ"فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الحريق".

المصدر: السومرية

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