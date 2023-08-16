عراقي يوثق ذوبان نعله والتصاقه بأرضية الرصيف من شدة الحرارة.. والأحوال الجوية تصدر بيانا جديدا

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن عراقي وثق ذوبان نعله والتصاقه بأرضية الرصيف جراء شدة الحرارة التي تجاوزت الـ50 درجة مئوية.

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في غضون ذلك، أعلنت هيئة الأحوال الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة، متوقعة انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة أن "طقس اليوم الأربعاء سيكون صحوا حارا بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، وصحو حار في المنطقتين الشمالية والجنوبية، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

مبينا أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف و ميسان والناصرية والمثنى 49، صلاح الدين و ديالى وبابل والبصرة 48، دهوك والسليمانية 42".

وأضاف البيان أن "غدا الخميس سيكون الطقس صحوا إلى غائم جزئي حار في المنطقة الجنوبية، وصحو إلى غائم جزئي في المنطقة الشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا مع بعض الغيوم حار، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

ويشهد العراق موجة حر غير مسبوقة هذا الصيف، وفي وقت سابق، توقعت الهيئة أن تتخطى درجة الحرارة في 13 محافظة نصف درجة الغليان.

😱😱🔥🔥مقطع فيديو متداول لمواطن عراقي يوثق ذوبان والتصاق نعله بأرضية الرصيف من شدة ارتفاع درجة الحرارة والتي تجاوزت الـ50 درجة مئوية.#العراق#موجة_الحرpic.twitter.com/fFvHyudRsP — شو صار بلاس (@shusarplus) August 15, 2023

المصدر: RT