كارثة "فرح الموصل".. حصيلة جديدة للضحايا ودعوات للتحقيق والحداد العام

أعلن الهلال الأحمر العراقي، صباح الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا ومصابي "فرح الموصل" إلى أكثر من 450 شخصا.

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وفي منشور عبر منصة "أكس"، أكد الهلال الأحمر العراقي ارتفاع عدد الضحايا والمصابين إلى أكثر من 450 شخصا، جراء حريق قاعة أعراس في قضاء الحمدانية شرقي الموصل، بينما كانت تحدثت معلومات بوقت سابق عن 100 قتيل.

إلى ذلك استمرت فرق "المستجيب الأول" التابعة للهلال الأحمر العراقي بإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفيات الموصل، حتى ساعات الصباح.

الموصل : استمرار فرق المستجيب الاول التابعة للهلال الاحمر العراقي بأسعاف ونقل المصابين الى مستشفيات الموصل نتيجة احتراق قاعة اعراس في قضاء الحمدانية pic.twitter.com/V2teoEjRgn — الهلال الاحمر العراقي (@iraqircs) September 27, 2023

الهلال الاحمر العراقي : ارتفاع عدد الضحايا والمصابين الى اكثر من ٤٥٠ شخصا جراء حريق قاعة اعراس في قضاء الحمدانية شرقي الموصل pic.twitter.com/f2FjLil9rw — الهلال الاحمر العراقي (@iraqircs) September 27, 2023

وتعليقا على الحادث، اعتبر الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أن "ما حصل لأبنائنا في قضاء الحمدانية فاجعة مؤلمة، وحادث اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين"، مؤكدا ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كافة إجراءات السلامة لمنع تكراره.

وأعرب الرئيس العراقي عن عميق مواساته وخالص تعازيه لذوي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

من جهة أخرى، أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري الحداد لمدة أسبوع وتأجيل الاحتفالات الخاصة لمناسبة مولد النبي إلى إشعار آخر حدادا وحزنا على ضحايا الحريق.

كما دعا الجبوري إلى وقفة دقيقة صمت وحداد في كافة دوائر ومؤسسات محافظة نينوى غدا الخميس، ووجه دور العبادة كافة بالدعوات بالرحمة والغفران والصلوات لضحايا الحريق والشفاء العاجل للجرحى.

وكانت معلومات أولية أفادت بأن استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف، أدى إلى إشتعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر، حيث انتشرت ألسنة اللهب بسرعة كبيرة.

وأمر وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى لمتابعة مجريات حادث قضاء الحمدانية.

بدوره، أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، عن تعازيه لأسر الضحايا بحادثة الحريق المأساوي في قضاء الحمدانية، ووجه وزارة الصحة بالتحرك الفوري إلى محل الحادث وتقديم المساعدة الممكنة.

وإثر الحادث، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية العراق، وأعربت عن تضامن المملكة مع العراق وشعبه جراء هذا الحادث المؤلم، مع خالص تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

كذلك، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن تعازيها الحارة لجمهورية العراق بضحايا الحريق، وأكدت في بيان، تضامن فلسطين مع العراق، وثقتها بقدرته على مواجهة هذه المحنة وتجاوزها.

من جهته، أعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عن خالص تعازي جمهورية مصر العربية وتضامنها مع العراق، حكومة وشعبا، إثر حادث الحريق المروع الذي اندلع بمحافظة نينوى.

كما تقدم السفير أحمد أبو زيد بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

المصدر: RT