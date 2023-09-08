مصر تحذر من أعاصير مدمرة في طريقها إلى ليبيا

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، من الأعاصير المتوسطية، مشيرة إلى أنها حالة جوية عاصفة شبيهة بالأعاصير المدارية، وتظهر فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط.

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وأوضحت أن هذه الأعاصير تصل قوتها في بعض الحالات النادرة إلى قوة إعصار من الدرجة الأولى، لافتة إلى أنها في مثل هذه الحالات، يتمثل الخطر الرئيسي في الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة، وليس في قوة الرياح.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنه جرى التعرف على الأعاصير المتوسطية، وتحديدها في منطقة حوض البحر المتوسط في ثمانينيات القرن العشرين، بالاستعانة بالأقمار الصناعية، التي أظهرت ضغوطا جوية منخفضة، شبيهة بالاستوائية تسببت في تشكل عين إعصارية في وسطها، وتبين أن هذه الظاهرة ليست نادرة بشكل خاص بل تكررت خلال السنوات السابقة.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن الأعاصير المتوسطية تنشط من شهر أكتوبر إلى يناير، ولا تتكون في شهور الصيف، وتتمركز غرب البحر المتوسط وتكون نادرة الحدوث في المنطقة الشرقية، مشيرة إلى أنها حدثت من قبل وتسببت في هطول أمطار غزيرة على السواحل المصرية.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن وسط البحر المتوسط، يشهد عاصفة قوية كبيرة المساحة أثرت على اليونان وستصل إلى شمال ليبيا، لافتة إلى أن هذا يدل على احترار مياه البحر الأبيض المتوسط، وبداية تكون العواصف خلال هذا الوقت من العام.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن هذه العاصفة تسببت في أمطار غزيرة وفيضانات عارمة في اليونان أدت إلى ارتفاع منسوب المياه وغرق الشوارع والبيوت والسيارات، وجرى الإعلان عن قتلى ومفقودين، لافتة إلى أنه على النقيض تسببت هذه العاصفة في ارتفاع كبير واستثنائي في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال هذا الوقت من العام، بسبب جذبها للكتل الهوائية ليكون اتجاه الرياح جنوبيا حارا وجافا، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض النسبي من السبت القادم بسبب تغير اتجاه الرياح وتحولها إلى شمالية.

المصدر: الوطن