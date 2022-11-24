هجوم مصري وعربي على المنتخب الالماني (صور)

شن عدد كبير من الجمهور المصري والعربي على السوشيال ميديا هجوما على المنتخب الالماني بسبب اعتراضه على منع قطر الحرية للمثليين.

تخيل كم العجرفة والبلطجة .. ان حد يدخل بيتك وعايز يفرض رأيه عليك بالعافية ويدعوا لحاجات انت ودينك وعاداتك وتقاليدك ومجتمعك رافضينها .. أوعى تخاف تدافع عن افكارك مهما كان الثمن https://t.co/bH6RiAlJUm — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) November 23, 2022

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وكان من أبرز التعليقات تعليق الفنان المصري محمد هنيدي الذي وصف تصرف المنتخب الالماني بالعجرفة والبلطجة.

أما المعلق العماني خليل البلوشي فقد كتب على صفحته بموقع تويتر أن المنتخب الالماني خسر أخلاقيا قبل خسارة المباراة من اليابان.

وتصدر هاشتاغ "المنتخب الألماني" وكثير من هاشتاغات تريندات الهجوم على المنتخب الالماني، التي شارك فيها عدد كبير من الجمهور العربي.

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم قد اصدر بيانًا، شرح فيه سر الصورة الجماعية للاعبي منتخب الماكينات قبل مباراة اليابان.

ايه كميه منتخبات البسكلتات اللي عماله تهدد بالانسحاب من كاس العالم دي !!! — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) November 23, 2022

ولفت لاعبو ألمانيا الأنظار بوقفة جماعية غير اعتيادية أثناء التقاط الصور التذكارية قبل المباراة، إذ وضعوا جميعًا أياديهم على أفواههم.

وجاء نص بيان الاتحاد الألماني.."كنا نريد أن يرتدي قائدنا شارة قيادة لدعم مبادئنا التي نؤمن بها في منتخب ألمانيا: التنوع والاحترام المتبادل. رفقة منتخبات أخرى أردنا أن يُسمَع صوتنا. لم يكن الأمر متعلقًا باتخاذ موقف سياسي، فحقوق الإنسان ليست موضعًا للتفاوض.يجب أن تكون حقوق الإنسان مكفولة، ولكن هذا ليس الوضع حتى الآن. ولهذا فإن تلك الرسالة كانت مهمة لنا، ومنعنا من ارتداء شارة القيادة كان تكميمًا لأصواتنا، نحن نتمسك بموقفنا".

المصدر: RT