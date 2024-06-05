أبرز 5 مشاريع لقطارات عالية السرعة ستربط موسكو بمختلف أنحاء روسيا وبيلاروس

عرضت سلطات العاصمة موسكو أبرز مشاريع القطارات فائقة السرعة المزمع إطلاقها في روسيا والتي ستقلص مدة السفر بين العاصمة الروسية وأبرز المدن الروسية وبيلاروس.

وقدمت سلطات العاصمة الروسية عرضا مرئيا عن المشاريع في جناحها في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي انطلقت فعالياته اليوم.

وستصل سرعة القطارات فائقة السرعة المزمع إطلاقها إلى 400 كيلومتر في الساعة، وستساهم مشاريع النقل في تنمية المناطق الروسية وتعزيز السياحة.

إقرأ المزيد

وفيما يلي أبرز المشاريع المعروضة:

- مسار بين موسكو وسان بطرسبورغ: المسافة 679 كيلومترا - مدة السفر ساعتان و15 دقيقة.

- مسار بين موسكو ويكاترينبورغ (وسط روسيا): المسافة 1532 كيلومترا - مدة السفر 6 ساعات و36 دقيقة.

- مسار بين موسكو وأدلر (جنوب روسيا): المسافة 1540 كيلومترا - مدة السفر 7 ساعات و50 دقيقة.

- مسار بين موسكو ومينسك (عاصمة بيلاروس): المسافة 715 كيلومترا - مدة السفر ثلاث ساعات.

- مسار بين موسكو ومدينة ريازان الروسية: 205 كيلومترات - مدة السفر 65 دقيقة.

المصدر: RT + نوفوستي