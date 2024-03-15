صور لتصميم القطارات لمشروع النقل الضخم بين موسكو وبطرسبورغ

نشرت شركة "السكك الحديدية الروسية" تصميم القطارات فائقة السرعة التي ستسير على سكة الحديد المزمع بناؤها بين موسكو وسان بطرسبورغ.

وأشارت الشركة إلى أن القطارات سيتكون كل منها من 8 عربات مع إمكانية زيادة عددها إلى 16 عربة، وستصل سرعة القطار القصوى إلى 400 كم في الساعة، وهي السرعة الأعلى عالميا في الوقت الراهن.

وأمس الخميس، أعطى الرئيس فلاديمير بوتين الضوء الأخضر لبناء سكة حديد فائقة السرعة بين موسكو وبطرسبورغ.

ويتضمن المشروع بناء سكة حديد للقطارات فائقة السرعة بين المدينتين، بما يقلص الرحلة بين موسكو وسان بطرسبورغ إلى ساعتين و15 دقيقة قياسا بأربع ساعات الآن.

وسيبلغ طول المسار 679 كيلومترا وسيساهم في نمو النشاط التجاري والسياحة في البلاد، حيث ستربط شبكة السكك الجديدة مناطق يقطنها حوالي 30 مليون نسمة (نحو 20% من سكان روسيا).

وسيتضمن المسار 14 محطة، ومن المتوقع أن ينقل 23 مليون راكب في العام 2030، ومن المقرر إنهاء المشروع بشكل كامل عام 2028.

وفي ما يلي خريطة سكة الحديد السريعة التي ستربط موسكو وبطرسبورغ:

المصدر: تاس