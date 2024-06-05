بعد لكمة عنيفة أثناء المباراة.. لاعبة كرة قدم تعتذر لمنافستها المغربية

تعرضت لاعبة المنتخب المغربي ياسمين مرابط لاعتداء خلال المباراة الودية التي جمعت المغرب بنظيره الكونغولي الاثنين، على الملعب البلدي بمدينة بركان والتي انتهت بفوز لبؤات الأطلس 3-2.

وانتهكت الكونغولية كيبويي روث القواعد بشكل صارخ، خلال تدخلها العنيف بحق مدافعة المنتخب المغربي، لترفع الحكمة بوجهها البطاقة الحمراء مباشرة.

لكن لاعبة نادي غالطة سراي التركي تصرفت بعدوانية كبيرة خلال اعتراضها على قرار الحكمة، لتوجه لكمة عنيفة إلى وجه لاعبة المغرب مرابط التي كانت تسعى مع زميلاتها فض الشجار.

Esto pasó en partido entre la Selección del Congo y Marruecos Femenina 🇲🇦 😳



La jugadora Ruth Kipoyi propinó un golpe a la marroquí Yasmin Mrabet ❌



🎥 Hespress Français pic.twitter.com/9opFqpIWey — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) June 4, 2024

وتواجه لاعبة كونغو الديمقراطية عقوبات تأديبة بسبب سلوكها المشين في الملعب.

وخرجت مرابط ببيان عبر حسابها على إنستغرام قالت فيه: "أولا وقبل كل شيء، أود أن أشكر الجميع على الرسائل اللطيفة التي تلقيتها بعد مباراة الأمس".

وأكملت:"لا ينبغي قبول هذا السلوك العنيف. خلال المنافسة، قد تحدث خلافات، ومن المؤكد أن التوترات ستتراكم، ولكن هناك خطوط لا يجب تجاوزها أبدا".

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بدورها قامت مهاجمة منتخب الكونغو الديمقراطية للسيدات كيبويي روث بتقديم اعتذار للاعبة المنتخب المغربي ياسمين مرابط ونشرت اللاعبة الكونغولية اعتذارها على حسابها في إنستغرام حيث قالت : "أفعالي بالأمس لا تعكس شخصيتي لقد فقدت أعصابي في المباراة وتصرفت بطريقة مخيبة للآمال".

وتابعت: "أقدم اعتذاري الصادق لك ياسمين، وأتمنى أن تكوني بخير والأفضل لك في المستقبل.. أنا آسفة جدا".

وساهمت مرابط مع منتخب بلادها في صنع التاريخ الصيف الماضي، إذ أصبحت المغرب أول دولة عربية وشمال إفريقية تتأهل لثمن نهائي كأس العالم للسيدات.

وتفوق المغرب على المنتخب الألماني المصنف الثاني للحصول على مكان في دور الستة عشر من البطولة، قبل أن يسقط أمام فرنسا.

المصدر:"وسائل إعلام"