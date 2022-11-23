 
مباشر

بعد السعودية والأرجنتين.. مفاجأة أخرى في مونديال قطر 2022

الرياضة

بعد السعودية والأرجنتين.. مفاجأة أخرى في مونديال قطر 2022
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u8j1

فجر المنتخب الياباني مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الألماني (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، وذلك ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وضع لاعب خط الوسط الألماني إلكاي غوندوغان منتخب "المانشافت" في المقدمة بهدف سجله عند الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

ورد الكومبيوتر الياباني الصاع صاعين، بتسجيله هدفين متتاليين، عبر كل من اللاعبين، ريتسو دوان، وتاكوما أسانو في الدقيقتين (75، و83) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة. 

المصدر: RT

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أي المنتخبات العربية الأفضل أداء في مونديال قطر؟