شاهد.. كيف عاقب الياباني أسانو المدافع الألماني روديغير على حركته "المستفزة"

سطر الياباني تاكوما أسانو اسمه بأحرف من ذهب في الملحمة الكروية لمنتخب بلاده أمام نظيره الألماني (2-1) التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

واقتنص المهاجم تاكوما أسانو هدف الفوز الثمين "للساموراي" في الدقيقة 83 من اللقاء من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة.

ورد تاكوما أسانو، البالغ من العمر 28 عاما، بأفضل طريقة على الحركة المستفزة للمدافع الألماني أنتونيو روديغير، الذي استعرض سرعته كعداء أمام الياباني، في الدقيقة 63 عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم "المانشافت" بهدف سجله لاعب خط الوسط إلكاي غوندوغان عند الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

ليرد الساموراي الياباني الصاع صاعين بتسجيله هدفين متتاليين، قد أدرك لاعب خط وسطه ريتسو دوان التعادل بحلول الدقيقة 75، وبعد 8 دقائق اقتنص تاكوما أسانو هدف الفوز لبلاده.

وخطا منتخب اليابان خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور الـ16 لنهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم، فقد تصدر قائمة المجموعة الخامسة (E)، برصيد ثلاث نقاط، بانتظار نتيجة مباراة منتخبي إسبانيا وكوستاريكا في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا، على استاد الثمامة بالعاصمة الدوحة أيضا.

المصدر: RT