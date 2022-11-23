كأس العالم.. إسبانيا تهز شباك كوستاريكا

تقدم المنتخب الإسباني على نظيره الكوستاريكي (3-0) في المباراة التي تجمعهما في هذه اللحظات، ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.

وسجل المهاجم الإسباني داني أولمو هدف التقدم لكتيبة "فوريا لا روخا" مبكرا في الدقيقة الحادية عشرة من انطلاق صفارة البداية.

وضاعف ماركو أسينسيو النتيجة "للماتادور" الإسباني، بحلول الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول.

وعزز المهاجم فيران توريس النتيجة من ضربة جزاء عند الدقيقة 31 من زمن اللقاء المقام على استاد الثمامة بالعاصمة الدوحة

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المصدر: RT