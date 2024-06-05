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السوداني للأسد: تطور الأوضاع في غزة يتطلب موقفا موحدا

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السوداني للأسد: تطور الأوضاع في غزة يتطلب موقفا موحدا
وسائل إعلام
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قال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للرئيس السوري بشار الأسد في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، إن تطور الأوضاع في غزة يتطلب موقفا عربيا وإسلاميا ودوليا موحدا.

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وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن السوداني بحث مع الأسد، العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "الاتصال تناول التنسيق الأمني بين البلدين في مواجهة أخطار فلول الإرهاب، والتحديات الأمنية الأخرى، إلى جانب بحث سبل تنمية التعاون، وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات، لا سيما المجالات الاقتصادية، والتأكيد على أهمية رفع مستوى الشراكة المثمرة لما فيه خدمة ونماء الشعبين الشقيقين".

كذلك فقد جرى، خلال الاتصال، بحث آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والحرب الدائرة في غزة واستمرار العدوان الصهيوني الذي يتطلب موقفا عربيا وإسلاميا ودوليا موحدا، من أجل إنهاء معاناة أبناء الشعب الفلسطيني.

المصدر: RT+ وكالة الأنباء العراقية

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