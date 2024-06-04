الهلال الأحمر العراقي يرسل أكبر قافلة مساعدات غذائية وطبية إلى غزة

اعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي، في بيان لها، عن إرسال قافلة مساعدات إنسانية ضخمة إلى سكان قطاع غزة عن طريق البر عبر معبر رفح.

وأشار البيان إلى أن أكبر قافلة من المساعدات الغذائية والطبية، انطلقت عن طريق البر متوجهة إلى غزة، بالتعاون بين فريق التواصل الحكومي وجمعية الهلال الأحمر، برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

إقرأ المزيد

وقال البيان، إن "القافلة الإغاثية البرية الأولى انطلقت اليوم إلى غزة وهي تحمل لسكان القطاع، أكثر من 500 طن من المواد الغذائية والطبية".

وأضاف البيان أن "هذه الشاحنات ستنطلق عن الطريق البري الى منفذ طريبيل وبعدها الى ميناء العقبة ومن ثم بواسطة العبارة الى ميناء (نويبع) المصري وبعدها الى مدينة رفح".

وهذه ليست المرة الأولى التي يرسل فيها الهلال الأحمر العراقي المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تتعرض للقصف الإسرائيلي، ففي فبراير الماضي، أعلنت هذه الجمعية عن تجهيز أكثر من 18 طنا من المساعدات الغذائية والإغاثية للأسر النازحة على الحدود اللبنانية جراء تعرضهم للقصف الشديد.

المصدر: RT