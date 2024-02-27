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الهلال الأحمر العراقي يرسل مساعدات للأسر الفلسطينية النازحة داخليا في لبنان

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الهلال الأحمر العراقي يرسل مساعدات للأسر الفلسطينية النازحة داخليا في لبنان
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أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي عن تجهيز أكثر من 18 طنا من المساعدات الغذائية والإغاثية للأسر النازحة على الحدود اللبنانية الفلسطينية جراء تعرضهم للقصف الشديد.

وقالت الجمعية في بيان: إن الهلال الأحمر العراقي قام بنقل أكثر من 18 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مطار بغداد لشحنها على متن طائرتين غدا إلى مطار الحريري في لبنان.

وأضاف البيان أن المساعدات سيتم تسليمها إلى الصليب الأحمر اللبناني ليتولى توزيعها على الأسر النازحة التي تقيم في مخيمات على الحدود اللبنانية الفلسطينية.

نزح ما يقرب من 86 ألف فلسطيني داخليا في لبنان إلى مناطق أكثر أمنا منذ أوائل أكتوبر مع تصاعد المواجهة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية في أعقاب اندلاع الحرب في غزة.

الهلال الأحمر العراقي يرسل مساعدات للأسر الفلسطينية النازحة داخليا في لبنان

 المصدر: RT

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